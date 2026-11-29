CASELLE – Pensava forse di poter passare inosservato viaggiando sotto un’altra identità, ma il suo rientro in Italia si è concluso con le manette. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato all’aeroporto di Torino-Caselle non appena sbarcato da un volo proveniente da Valencia, in Spagna.

L’ordine di carcerazione

Nonostante l’alias con cui l’uomo risultava registrato, gli accertamenti degli agenti hanno permesso di risalire alla sua reale identità e al provvedimento pendente a suo carico: un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura di Torino nel febbraio del 2022.

Il quarantunenne dovrà ora scontare una condanna complessiva a 8 anni, 7 mesi e 19 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa da 1.575 euro, per reati predatori e associazione per delinquere commessi tra il 2008 e il 2011 tra la provincia di Torino e la Valle d’Aosta.

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