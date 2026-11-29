PIEMONTE – Si è abituati a leggere la salute di un territorio come un’equazione elementare: se le serrande si abbassano, il lavoro sparisce; se aprono nuove partite Iva, l’occupazione corre.

La fotografia scattata dall’Area Studi e Ricerche di Cna su dati Istat mette a confronto i due estremi del decennio 2014-2024 e ribalta questo automatismo, raccontando un Piemonte attraversato da una trasformazione silenziosa e, per molti versi, paradossale.

Più che una crisi lineare, i numeri mostrano un cambio di pelle profondo in diverse province. Infatti le imprese si riducono, ma chi resta in piedi assume di più. Un segnale di consolidamento, certo, che tuttavia nasconde un affanno strutturale evidente se confrontato con il resto d’Italia, dove nello stesso arco di tempo le imprese attive sono cresciute dell’8,9% e gli addetti del 17,2%.

Il paradosso dei territori

Il fenomeno emerge con chiarezza in tre province chiave della regione. Nel Cuneese le imprese attive si contraggono dell’1,2%, ma l’occupazione balza dell’8,5%. Lo stesso accade a Vercelli (-0,6% di attività a fronte di un +7,9% di addetti) e nel Verbano-Cusio-Ossola, dove il saldo negativo delle aziende (-0,6%) convive con un aumento del 5,9% della forza lavoro.

Quando i due indicatori marciano in direzioni opposte significa che il mercato sta operando una selezione severa: le realtà più piccole e fragili faticano a reggere l’urto dei costi e dei ricambi generazionali, mentre le aziende più strutturate crescono di dimensione e assorbono manodopera, facendo salire il rapporto medio di addetti per impresa. Eppure questo riassetto non basta a tenere il passo del Paese: il VCO, nonostante il segno più sull’occupazione, scivola al 97° posto su 103 territori italiani per variazione delle imprese e al 93° per crescita degli addetti, restando ben al di sotto di entrambe le medie nazionali.

Il caso Asti

All’estremo opposto si colloca il paradosso speculare di Asti: qui le imprese aumentano (+3,3%), ma i lavoratori diminuiscono (-1,7%). Un sintomo di polverizzazione del tessuto economico, dove nascono più attività micro o individuali che però non riescono a generare nuova occupazione.

Un Piemonte a due velocità

Allargando lo sguardo all’intera regione, emerge un divario netto tra il polo metropolitano e le aree più esposte al rallentamento industriale. Torino è l’unica provincia piemontese capace di superare la media italiana sul fronte delle nuove attività (+9,3%, pari a quasi 15.800 imprese in più) e di trainare l’occupazione regionale (+15,1%, oltre 108mila occupati aggiuntivi nel decennio).

Novara e Alessandria tengono in territorio positivo su entrambi i fronti, ma a ritmi dimezzati rispetto al trend nazionale. In fondo alla classifica resta Biella, l’unico territorio in cui la frenata colpisce duramente sia il numero delle aziende (-7,1%) sia i posti di lavoro (-2,6%).

La lettura di Cna: non basta contare le imprese

Pur non fotografando la congiuntura immediata del 2026, il confronto decennale chiarisce che il solo conteggio delle partite Iva non basta più a misurare la tenuta dell’economia piemontese. «I dati confermano quanto l’iniziativa imprenditoriale continui a rappresentare una risorsa fondamentale per l’economia del Piemonte», commenta Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte, sottolineando come le divergenze tra imprese e occupati riflettano le diverse trasformazioni dei sistemi locali.

Un punto ribadito dal segretario regionale Delio Zanzottera, secondo cui la reale solidità di un territorio va oggi valutata soprattutto sulla capacità concreta delle imprese di crescere, innovare e generare lavoro stabile. Una sfida decisiva per evitare che il ridimensionamento del numero di aziende si trasformi, nei territori più periferici, in un lento arretramento economico.

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