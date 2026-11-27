TORINO – Italo Calvino non era piemontese di nascita, ma Torino e il Piemonte hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione intellettuale e nella sua carriera letteraria. È proprio nel capoluogo piemontese che lo scrittore ha costruito una parte importante della propria identità culturale, entrando in contatto con alcuni dei protagonisti della letteratura italiana del Novecento e diventando una delle figure centrali della casa editrice Einaudi.

Nato a Cuba e cresciuto in Liguria, Calvino trovò a Torino un ambiente culturale nel quale avrebbe mosso i primi passi da scrittore, giornalista e intellettuale. Un rapporto durato decenni, che ha contribuito a fare della città uno dei luoghi più importanti della sua biografia.

Dalla Liguria a Torino: gli anni della formazione

Italo Calvino nacque il 15 ottobre 1923 a Santiago de Las Vegas, nei pressi dell’Avana, a Cuba. I genitori, Mario Calvino ed Eva Mameli, erano entrambi scienziati. Nel 1925 la famiglia rientrò in Italia e si stabilì a Sanremo, in Liguria, dove il padre dirigeva una stazione sperimentale di floricoltura.

La prima parte della vita dello scrittore si svolse quindi lontano dal Piemonte. Dopo il liceo, nel 1941, Calvino si iscrisse alla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, seguendo inizialmente le orme del padre. Non era però quella la sua vera vocazione: gli studi non lo appassionavano e nel 1943 si trasferì a Firenze, dove frequentò anche ambienti culturali e letterari.

La guerra interruppe il percorso universitario. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Calvino tornò in Liguria e partecipò alla Resistenza, entrando nelle formazioni partigiane delle Brigate Garibaldi sulle Alpi Marittime.

Terminato il conflitto, Torino tornò al centro della sua vita. Nel settembre 1945 si trasferì nuovamente nel capoluogo piemontese e riprese gli studi, questa volta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino.

Si laureò il 4 novembre 1947 con una tesi dedicata allo scrittore Joseph Conrad, discutendo con il relatore Federico Olivero. Il percorso universitario torinese fu importante anche per gli incontri con alcuni docenti destinati a lasciare un segno nella cultura italiana, tra cui i filosofi Nicola Abbagnano e Luigi Pareyson.

Le vicende universitarie sono documentate anche dall’Archivio storico dell’Università di Torino, che nel 2023, in occasione del centenario della nascita, ha dedicato allo scrittore un’esposizione con documenti originali del suo percorso accademico.

Einaudi, la casa editrice che segnò la carriera di Calvino

Se l’università rappresentò una tappa fondamentale, il rapporto con la casa editrice Einaudi fu probabilmente il legame più importante tra Italo Calvino e Torino.

Arrivato nel capoluogo piemontese nel dopoguerra, lo scrittore entrò progressivamente nell’ambiente della casa editrice fondata da Giulio Einaudi, diventando una delle figure più importanti della sua redazione.

Il suo ingresso avvenne in modo piuttosto particolare: inizialmente si occupò della vendita di libri a rate, per poi passare al lavoro redazionale. Dopo una parentesi giornalistica, dal 1949 assunse anche la responsabilità dell’ufficio stampa.

Quello editoriale non fu un semplice impiego, ma un’attività che accompagnò praticamente tutta la sua carriera. Per circa 35 anni Calvino lavorò a stretto contatto con autori, traduttori, studiosi e collaboratori, occupandosi di valutare manoscritti, preparare risvolti editoriali e scrivere presentazioni.

Nel corso di questo periodo scrisse circa 5.000 lettere indirizzate ad autori, traduttori, consulenti e critici.

Nel 1980, ricordando il proprio lavoro, avrebbe sintetizzato così il rapporto tra la sua attività editoriale e quella di scrittore: aveva dedicato «più tempo ai libri degli altri che ai miei», senza però rimpiangerlo.

Un impegno che contribuì a fare di Calvino non soltanto uno dei maggiori narratori italiani del Novecento, ma anche un protagonista della vita culturale ed editoriale del Paese.

L’incontro con Cesare Pavese, Natalia Ginzburg e gli intellettuali torinesi

Torino offrì a Calvino anche la possibilità di entrare in contatto con un gruppo di intellettuali che avrebbe profondamente influenzato la sua formazione.

Tra le figure più importanti ci fu Cesare Pavese, che insieme al critico Giansiro Ferrata lo incoraggiò a cimentarsi con il romanzo. Pavese fu uno dei suoi primi lettori e un riferimento importante, tanto sul piano letterario quanto su quello umano.

Un altro incontro decisivo fu quello con Natalia Ginzburg, che faceva parte dell’ambiente Einaudi e con cui condivise un’intensa stagione di lavoro culturale.

A Torino Calvino entrò inoltre in contatto con Elio Vittorini, con cui collaborò anche alla rivista Il Politecnico, e con altri protagonisti della cultura italiana del dopoguerra.

Fu proprio in questo ambiente che prese forma il suo esordio letterario più importante.

Nel 1947 Einaudi pubblicò Il sentiero dei nidi di ragno, il primo romanzo di Calvino, ambientato nel mondo della Resistenza ligure. Il libro era nato anche grazie all’incoraggiamento di Pavese e alla fiducia di Giulio Einaudi, che ne aveva intuito le potenzialità nonostante le perplessità iniziali di alcuni lettori.

Il romanzo segnò l’inizio di una carriera che avrebbe portato Calvino a diventare uno degli autori italiani più conosciuti anche all’estero.

Il Cottolengo di Torino e La giornata d’uno scrutatore

Il rapporto tra Calvino e il Piemonte non si limitò all’università e all’ambiente editoriale. Torino entrò anche direttamente nella sua produzione narrativa, diventando lo scenario di una delle sue opere più significative: La giornata d’uno scrutatore.

Pubblicato nel 1963, il romanzo breve racconta una giornata nella vita di Amerigo Ormea, intellettuale comunista chiamato a svolgere il ruolo di scrutatore durante le elezioni politiche del 1953.

Il luogo scelto per la vicenda è la Piccola Casa della Divina Provvidenza, conosciuta dai torinesi come Cottolengo, una delle istituzioni più caratteristiche della città.

All’interno della struttura, Amerigo si confronta con una realtà complessa, fatta di persone con gravi disabilità e condizioni di fragilità, interrogandosi sul rapporto tra politica, coscienza, dignità umana e libertà individuale.

Attraverso gli occhi del protagonista, Calvino mette in discussione alcune delle proprie convinzioni ideologiche, affrontando temi che vanno ben oltre la semplice giornata elettorale.

Il Cottolengo non è soltanto uno sfondo geografico: diventa una sorta di città nella città, un luogo che permette allo scrittore di osservare le contraddizioni della società e i limiti delle categorie politiche tradizionali.

Nel libro compare anche un riferimento esplicito al Piemonte, descritto attraverso il contrasto tra una regione efficiente e rigorosa e un’altra realtà più nascosta, segnata dalla povertà e dalla sofferenza.

È probabilmente uno dei passaggi più interessanti per comprendere come Calvino abbia guardato al territorio piemontese, senza limitarsi alla rappresentazione della Torino industriale e moderna.

Un legame durato quasi quarant’anni

Anche quando lasciò Torino come città di residenza, il rapporto con il capoluogo piemontese non si interruppe.

Nel 1964 Calvino si trasferì a Roma e successivamente visse a lungo a Parigi, dove entrò in contatto con il gruppo letterario dell’Oulipo e con importanti autori francesi. La sua attività editoriale, tuttavia, continuò a mantenere un forte legame con Torino.

Anche durante gli anni parigini tornava regolarmente in città per occuparsi del lavoro con Einaudi. Una ricerca conservata nell’archivio dell’Università di Roma e dedicata alla sua attività documenta, per esempio, che negli anni Settanta Calvino faceva frequentemente la spola tra Parigi e Torino, dove continuava a seguire le questioni editoriali e la collana Centopagine.

Il suo rapporto con la casa editrice torinese proseguì quindi ben oltre il periodo in cui aveva vissuto stabilmente in città.

Italo Calvino morì il 19 settembre 1985 a Siena, all’età di 61 anni, dopo essere stato colpito da un ictus.

La sua storia personale e letteraria rimane legata a diversi luoghi d’Italia: la Liguria della giovinezza e della Resistenza, Torino della formazione universitaria e dell’esperienza editoriale, Roma e Parigi degli anni della maturità.

Per il Piemonte, tuttavia, Calvino rappresenta soprattutto una figura centrale della storia culturale torinese del Novecento. Non uno scrittore nato in questa regione o particolarmente legato alla sua tradizione paesaggistica, ma un intellettuale che proprio a Torino trovò l’ambiente, le persone e le opportunità che gli permisero di diventare uno dei più importanti autori italiani del secolo scorso.

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