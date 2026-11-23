TORINO – Primo Levi è stato molto più di uno scrittore. Chimico di formazione, uomo di cultura e sopravvissuto ad Auschwitz, ha dedicato gran parte della propria vita a raccontare l’esperienza dei campi di concentramento e a interrogarsi sulla natura umana, sulla memoria e sulla responsabilità individuale. Nato e vissuto a Torino, è diventato uno degli autori italiani più conosciuti e tradotti nel mondo grazie soprattutto a Se questo è un uomo, il libro nel quale ha raccontato la propria esperienza nel lager nazista.

La sua vicenda personale e letteraria è profondamente legata al capoluogo piemontese, dove nacque il 31 luglio 1919 e dove morì l’11 aprile 1987, nella stessa casa di corso Re Umberto in cui aveva trascorso gran parte della sua vita.

Gli studi a Torino e la passione per la chimica

Primo Levi nacque in una famiglia ebrea piemontese, con origini che risalivano alla Spagna e alla Provenza. Il padre Cesare era un ingegnere elettrotecnico, mentre la madre Ester Luzzati proveniva da una famiglia di commercianti.

Frequentò il liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino, dove ebbe anche modo di conoscere Cesare Pavese come insegnante di italiano. Fin da giovane sviluppò un forte interesse per le discipline scientifiche e per la montagna, due passioni che avrebbero accompagnato tutta la sua vita.

Nel 1937 si iscrisse alla facoltà di Scienze dell’Università di Torino, scegliendo il corso di laurea in chimica. Gli anni universitari furono segnati dall’introduzione delle leggi razziali fasciste del 1938, che resero più difficile il suo percorso accademico. Nonostante le discriminazioni, riuscì a laurearsi nel luglio 1941 con il massimo dei voti e la lode.

Dopo la laurea cominciò a cercare lavoro, anche a causa delle difficoltà economiche della famiglia e della malattia del padre, morto nel 1942. Lavorò inizialmente in una cava di amianto vicino a Lanzo Torinese, dove si occupava di estrarre nichel dai materiali di scarto. Successivamente trovò impiego a Milano in un’azienda farmaceutica.

L’arresto e la deportazione ad Auschwitz

Dopo l’8 settembre 1943, Primo Levi entrò in contatto con la Resistenza e si unì a un gruppo partigiano che operava in Valle d’Aosta. La sua esperienza durò però poco: il 13 dicembre 1943 venne arrestato dalle milizie fasciste nei pressi di Saint-Vincent, insieme ad altri compagni.

Dichiarò di essere ebreo e, alla fine di gennaio 1944, venne trasferito nel campo di internamento di Fossoli, vicino a Carpi, in provincia di Modena. Il 22 febbraio dello stesso anno fu deportato ad Auschwitz insieme a circa 650 ebrei italiani.

Arrivò nel complesso concentrazionario nazista in Polonia dopo cinque giorni di viaggio. Venne internato a Monowitz, uno dei campi del sistema di Auschwitz, dove i prigionieri erano costretti a lavorare per l’industria tedesca, in particolare nella fabbrica Buna.

La conoscenza della chimica e alcune circostanze fortunate contribuirono alla sua sopravvivenza. Nel novembre 1944 venne trasferito a lavorare in un laboratorio chimico del campo, una condizione che gli permise di essere almeno parzialmente protetto dal freddo e dalle condizioni più estreme del lavoro all’aperto.

Un ruolo fondamentale ebbe anche l’incontro con Lorenzo Perrone, un operaio italiano originario di Fossano che lavorava ad Auschwitz come civile. Perrone lo aiutò procurandogli cibo e contribuendo a mantenerlo in vita. Levi non dimenticò mai quel gesto e chiamò Lorenzo il secondo nome della figlia Lisa Lorenza.

Quando, nel gennaio 1945, i tedeschi abbandonarono il campo davanti all’avanzata dell’Armata Rossa, Levi era malato e non venne costretto a partecipare alle marce di evacuazione, durante le quali morirono moltissimi prigionieri.

Auschwitz venne liberato il 27 gennaio 1945. Per Levi, tuttavia, il ritorno a casa fu ancora lungo e difficile. Attraversò diversi Paesi dell’Europa orientale e arrivò a Torino soltanto il 19 ottobre 1945, dopo circa nove mesi.

Se questo è un uomo, il libro che ha raccontato la Shoah

Tornato a Torino, Primo Levi sentì immediatamente la necessità di raccontare ciò che aveva visto e vissuto. La scrittura divenne uno strumento per testimoniare l’orrore dei campi di concentramento e restituire dignità alle persone private della propria identità.

Nel 1946 cominciò a lavorare a Se questo è un uomo, scritto anche durante i viaggi in treno per raggiungere il posto di lavoro ad Avigliana, dove era stato assunto in una fabbrica di vernici.

Il manoscritto venne inizialmente rifiutato da Einaudi e fu pubblicato nel 1947 dalla casa editrice De Silva, diretta da Franco Antonicelli. La prima edizione non ebbe una grande diffusione, ma il libro venne successivamente ripubblicato da Einaudi nel 1958, diventando progressivamente uno dei testi fondamentali sulla deportazione nazista.

In Se questo è un uomo, Levi racconta la quotidianità del lager, la fame, il freddo, la violenza, la perdita della dignità e i meccanismi attraverso i quali il sistema concentrazionario cercava di annientare l’identità dei prigionieri.

La sua scrittura è lucida, essenziale e lontana dalla retorica. Non si limita a descrivere la sofferenza individuale, ma cerca di comprendere i meccanismi che avevano reso possibile quella disumanizzazione.

Nel 1963 pubblicò La tregua, il racconto del lungo e avventuroso viaggio di ritorno dopo la liberazione di Auschwitz. Il libro vinse il Premio Campiello e rappresenta il seguito ideale della prima testimonianza.

Il chimico che diventò uno dei grandi scrittori italiani

Per molti anni Primo Levi continuò a lavorare come chimico, affiancando alla professione l’attività letteraria. Nel 1947 venne assunto alla SIVA, una fabbrica di vernici nei pressi di Settimo Torinese, dove rimase per circa trent’anni, arrivando a ricoprire anche il ruolo di direttore.

Nel frattempo proseguì la sua produzione letteraria, sperimentando generi e linguaggi diversi. Nel 1966 pubblicò Storie naturali, una raccolta di racconti fantastici e scientifici, seguita nel 1971 da Vizio di forma.

Nel 1975 lasciò progressivamente il lavoro in fabbrica per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno. Nello stesso anno pubblicò Il sistema periodico, una raccolta di racconti autobiografici costruita attorno agli elementi chimici della tavola periodica. Ogni elemento diventa il punto di partenza per raccontare una storia, un ricordo o una riflessione sulla vita.

Nel 1978 uscì La chiave a stella, dedicato al mondo del lavoro e alla figura di un operaio specializzato, Tino Faussone. Il libro vinse il Premio Strega nel 1979 e confermò la capacità di Levi di raccontare la dignità del lavoro, la competenza tecnica e il valore della conoscenza.

Nel 1982 pubblicò Se non ora, quando?, romanzo dedicato a un gruppo di partigiani ebrei durante la Seconda guerra mondiale, che ottenne il Premio Campiello e il Premio Viareggio.

Tra le sue ultime opere più importanti c’è I sommersi e i salvati, pubblicato nel 1986. Si tratta di una riflessione profonda sull’esperienza dei campi di sterminio, sulla memoria e sui comportamenti umani in condizioni estreme. Il libro affronta anche il rischio che il passare del tempo possa indebolire la consapevolezza storica e favorire il negazionismo.

La morte a Torino e l’eredità di Primo Levi

Primo Levi morì l’11 aprile 1987 nella sua abitazione torinese di corso Re Umberto. Aveva 67 anni. La sua morte fu dichiarata un suicidio e suscitò grande commozione nel mondo della cultura italiana e internazionale.

La sua eredità letteraria e civile è rimasta però centrale. Le sue opere sono state tradotte in numerose lingue e continuano a essere lette nelle scuole e nelle università di tutto il mondo.

La sua testimonianza non riguarda soltanto la ricostruzione storica della Shoah, ma anche la necessità di interrogarsi sui comportamenti umani, sull’indifferenza, sulla violenza e sui meccanismi che possono portare una società a negare la dignità delle persone.

A Torino, la città in cui era nato, aveva studiato e aveva trascorso gran parte della sua esistenza, Primo Levi rimane una figura fondamentale della memoria del Novecento. Con Se questo è un uomo ha consegnato al mondo una delle testimonianze più importanti sull’orrore di Auschwitz, trasformando un’esperienza personale in una responsabilità collettiva: quella di ricordare.

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