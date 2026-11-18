TORINO – Dalle discriminazioni razziali del fascismo a un laboratorio improvvisato nella camera da letto, fino al Premio Nobel per la Medicina e alla nomina a senatrice a vita. La storia di Rita Levi-Montalcini è quella di una donna che ha attraversato il Novecento senza rinunciare alla propria vocazione scientifica, superando ostacoli che avrebbero potuto fermare la sua carriera. Con la scoperta del fattore di crescita nervoso, conosciuto come NGF, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del funzionamento del sistema nervoso, aprendo nuove prospettive per la ricerca biomedica.

Una vita lunghissima, vissuta tra Torino, gli Stati Uniti e Roma, nella quale la ricerca scientifica si è intrecciata con la difesa della libertà, dell’istruzione e dei diritti delle donne.

Una ragazza di Torino con il desiderio di diventare medico

Rita Levi-Montalcini nacque a Torino il 22 aprile 1909, in una famiglia ebrea colta e benestante. Il padre, Adamo Levi, era un ingegnere elettrotecnico, mentre la madre, Adele Montalcini, era una pittrice. Rita aveva una sorella gemella, Paola, che sarebbe diventata a sua volta un’artista, e altri due fratelli, Gino e Anna.

Crebbe in un ambiente familiare nel quale la cultura e lo studio avevano grande importanza, anche se il padre conservava una visione tradizionale del ruolo femminile. Riteneva infatti che una carriera professionale potesse entrare in conflitto con i doveri di moglie e madre.

Rita, però, aveva idee diverse. Nel 1930 decise di iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino. Una scelta maturata anche dopo la morte per tumore della governante di famiglia, Giovanna Bruatto, alla quale era molto legata.

All’università incontrò il professor Giuseppe Levi, uno dei più importanti studiosi italiani di anatomia e istologia, che ebbe un ruolo fondamentale nella sua formazione scientifica. Nel suo laboratorio conobbe anche due giovani destinati a diventare, come lei, premi Nobel: Renato Dulbecco e Salvador Luria.

Nel 1936 si laureò in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e la lode, per poi specializzarsi in neurologia e psichiatria. Aveva trovato la sua strada: studiare il sistema nervoso e cercare di comprendere i meccanismi che regolano lo sviluppo delle cellule nervose.

Le leggi razziali e il laboratorio nella camera da letto

La carriera universitaria di Rita Levi-Montalcini subì una brusca interruzione nel 1938, quando il regime fascista introdusse le leggi razziali. In quanto ebrea, venne esclusa dalle istituzioni accademiche e non poté più proseguire regolarmente il proprio lavoro nei laboratori universitari italiani.

Nel 1939 si trasferì in Belgio, dove continuò le ricerche presso l’Istituto di neurologia dell’Università di Bruxelles. Ma la guerra e l’avanzata nazista resero sempre più difficile la sua permanenza all’estero.

Rientrata a Torino nel 1940, non si arrese e trovò una soluzione tanto semplice quanto straordinaria: trasformò la propria camera da letto in un piccolo laboratorio clandestino di neurobiologia.

Con strumenti di fortuna e attrezzature essenziali, continuò a studiare lo sviluppo delle cellule nervose negli embrioni di pollo. A raggiungerla nel laboratorio domestico fu anche il suo maestro Giuseppe Levi, che diventò il suo collaboratore.

I bombardamenti alleati su Torino nel 1941 la costrinsero nuovamente a spostarsi. Si rifugiò sulle colline astigiane, dove ricostruì il laboratorio e riprese gli esperimenti. Nel 1943, con l’occupazione tedesca dell’Italia, dovette abbandonare anche quel rifugio e raggiungere Firenze insieme alla famiglia.

Durante l’occupazione nazista i Levi-Montalcini riuscirono a sfuggire alle deportazioni, vivendo nascosti e cambiando più volte abitazione.

Dopo la liberazione di Firenze, Rita lavorò come medico per gli Alleati in un campo di rifugiati, occupandosi anche di un’epidemia di tifo. Fu un’esperienza durissima, durante la quale si trovò a svolgere contemporaneamente il lavoro di medico, infermiera e assistente dei malati.

Quell’esperienza le fece comprendere che la professione medica, con il contatto diretto e quotidiano con la sofferenza dei pazienti, non era la strada più adatta a lei. La ricerca scientifica, invece, sarebbe rimasta la sua grande passione.

La partenza per gli Stati Uniti e la scoperta dell’NGF

Terminata la guerra, Rita tornò a Torino e riprese il proprio lavoro accademico. Nel 1947 arrivò però un’opportunità destinata a cambiare la sua vita: l’embriologo Viktor Hamburger, che aveva conosciuto i suoi studi sugli embrioni di pollo, la invitò a raggiungerlo alla Washington University di Saint Louis, negli Stati Uniti.

Quello che doveva essere inizialmente un soggiorno di pochi mesi si trasformò in una permanenza di circa trent’anni.

Negli Stati Uniti Levi-Montalcini poté finalmente lavorare in condizioni adeguate e approfondire gli studi sullo sviluppo del sistema nervoso. Le sue ricerche si concentrarono su un interrogativo fondamentale: quali meccanismi permettono alle cellule nervose di crescere, svilupparsi e stabilire le proprie connessioni?

Attraverso una serie di esperimenti sugli embrioni di pollo, osservò che particolari tessuti tumorali erano in grado di stimolare una crescita straordinaria delle fibre nervose.

Da questa osservazione nacque l’ipotesi dell’esistenza di una sostanza capace di favorire lo sviluppo dei neuroni. Un’ipotesi che avrebbe trovato conferma negli anni successivi, anche grazie alla collaborazione con il biochimico Stanley Cohen.

Nel 1954 i due ricercatori identificarono e descrissero il Nerve Growth Factor (NGF), il fattore di crescita nervoso, una proteina fondamentale per la sopravvivenza, la crescita e il differenziamento di determinate cellule nervose.

Si trattava di una scoperta rivoluzionaria: per la prima volta diventava possibile comprendere meglio come alcune sostanze prodotte dall’organismo regolino lo sviluppo e il funzionamento del sistema nervoso.

L’importanza della ricerca andava ben oltre la neurologia. L’individuazione dell’NGF contribuì infatti alla nascita di un nuovo campo di studi sui fattori di crescita, sostanze che svolgono un ruolo essenziale in numerosi processi biologici.

Il Premio Nobel e il riconoscimento internazionale

Il valore delle ricerche di Rita Levi-Montalcini venne riconosciuto a livello internazionale nel 1986, quando ricevette il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina insieme a Stanley Cohen.

Il riconoscimento premiava la scoperta dei fattori di crescita, a partire proprio dall’NGF, e il contributo decisivo alla comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo delle cellule.

Per una donna che aveva dovuto interrompere la propria carriera universitaria a causa delle leggi razziali e che aveva iniziato alcune delle sue ricerche in una camera da letto, il Nobel rappresentava anche il coronamento di una straordinaria battaglia personale.

Ma Levi-Montalcini non considerò mai il premio un punto di arrivo. Continuò a occuparsi di ricerca e a seguire gli sviluppi delle neuroscienze, mantenendo un rapporto costante con la comunità scientifica internazionale.

Nel corso della sua carriera ricevette numerosi altri riconoscimenti. Fu membro di importanti istituzioni scientifiche, tra cui l’Accademia pontificia delle scienze e l’Accademia Nazionale dei Lincei, e nel 2005 fondò a Roma l’European Brain Research Institute (EBRI), dedicato allo studio del cervello.

La sua attività scientifica si sviluppò sempre più tra Stati Uniti e Italia, contribuendo anche alla crescita della ricerca nel nostro Paese.

L’impegno per la ricerca, le donne e i giovani

Accanto alla carriera scientifica, Rita Levi-Montalcini coltivò per tutta la vita un forte impegno civile e sociale.

Nel 1992, insieme alla sorella Paola, fondò la Fondazione Levi-Montalcini, dedicata alla formazione e all’istruzione delle giovani donne africane. L’obiettivo era offrire opportunità di studio a ragazze che altrimenti avrebbero incontrato grandi difficoltà nell’accesso all’istruzione, favorendo la formazione di nuove figure di riferimento nella vita scientifica, sociale e politica dei rispettivi Paesi.

Un impegno che rifletteva una convinzione maturata anche attraverso la propria esperienza: la possibilità di studiare e realizzare le proprie aspirazioni non dovrebbe dipendere dal sesso, dalle origini o dalle condizioni sociali.

La scienziata si interessò inoltre alla ricerca sulla sclerosi multipla e sostenne l’attività dell’Associazione italiana sclerosi multipla, della quale fu presidente e successivamente presidente onoraria.

Il rapporto con le nuove generazioni rimase uno degli aspetti più importanti della sua vita. Era convinta che la ricerca avesse bisogno di investimenti, opportunità e soprattutto di giovani ai quali affidare il futuro della scienza.

Nel 2001, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la nominò senatrice a vita, riconoscendole gli altissimi meriti scientifici e sociali. Da senatrice continuò a intervenire nel dibattito pubblico, sostenendo il diritto allo studio, la responsabilità sociale degli scienziati, la tutela dei diritti umani e una maggiore presenza delle donne nei ruoli decisionali.

La morte a 103 anni e l’eredità di una vita straordinaria

Rita Levi-Montalcini morì a Roma il 30 dicembre 2012, all’età di 103 anni.

Fino agli ultimi anni continuò a interessarsi alla ricerca scientifica e a frequentare il proprio istituto, nonostante i problemi di vista che avevano progressivamente limitato alcune delle sue attività.

La sua scomparsa suscitò un vasto cordoglio in Italia e nel mondo. Non se ne andava soltanto una scienziata che aveva contribuito a cambiare la conoscenza del sistema nervoso, ma una figura che aveva attraversato alcuni dei momenti più difficili del Novecento senza abbandonare la propria passione per lo studio.

La sua storia è profondamente legata a Torino, la città in cui nacque, si formò e iniziò le ricerche che l’avrebbero portata al Nobel. Una storia che racconta anche quanto possano essere determinanti la libertà di pensiero, la possibilità di studiare e la tenacia nel perseguire i propri obiettivi.

Rita Levi-Montalcini ha dimostrato che la ricerca scientifica non è soltanto una questione di laboratori, strumenti e risultati, ma anche di curiosità, coraggio e capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà.

Un’eredità che va ben oltre la scoperta dell’NGF e che continua a rappresentare un punto di riferimento per la scienza italiana e per le nuove generazioni.

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