TORINO – Nel cuore di Borgo Dora, tra vicoli, botteghe, cortili e vecchi magazzini, c’è un luogo di Torino in cui il passato continua a vivere ogni settimana. È il Balon, lo storico mercato delle pulci che da oltre un secolo e mezzo accompagna la storia della città e che è diventato uno dei suoi appuntamenti più caratteristici.

Qui mobili d’epoca, libri, oggetti da collezione, abiti vintage, vinili, vecchie fotografie e curiosità di ogni genere raccontano storie diverse. Il Balon non è soltanto un mercato dell’usato: è uno spaccato della memoria popolare torinese, un luogo in cui si incontrano generazioni, collezionisti, antiquari, residenti e visitatori alla ricerca di qualcosa di particolare.

La sua storia affonda le radici nell’Ottocento, quando Torino era una città in piena trasformazione e il commercio degli oggetti di seconda mano rappresentava una risorsa importante per molte famiglie.

Le origini del Balon: un quartiere di mulini, botteghe e mercati

Per capire la nascita del Balon bisogna tornare molto indietro nel tempo, quando la zona di Borgo Dora era ancora una delle aree produttive più importanti della Torino fuori dalle mura.

Già in epoca medievale il territorio era caratterizzato dalla presenza di mulini, orti, concerie e piccole officine. La vicinanza alla Dora Riparia e la presenza di una rete di canali artificiali, tra cui il Canale dei Molassi, permettevano di sfruttare l’energia dell’acqua per alimentare le attività artigianali e produttive.

Il quartiere aveva quindi una vocazione commerciale e manifatturiera ben prima di diventare famoso per il suo mercato delle pulci. Le sue strade ospitavano laboratori, magazzini, locande e luoghi di ritrovo frequentati soprattutto da lavoratori e commercianti.

Anche il nome Balon ha origini antiche, ma la sua etimologia non è del tutto certa. Una delle ipotesi più accreditate lo collega al termine piemontese balon, cioè pallone, e ai giochi che si praticavano nella zona. A sostegno di questa interpretazione c’è un documento che attesta già all’inizio del Seicento la presenza di un’osteria chiamata «del pallone», tra Porta Palazzo e la Dora.

Esiste anche un dipinto di Pietro Domenico Olivero, risalente intorno al 1740 e intitolato Il gioco del pallone a Torino, che potrebbe raffigurare proprio quest’area della città.

Esistono comunque altre interpretazioni: il nome potrebbe derivare dalla conformazione del terreno, una sorta di avvallamento, oppure da denominazioni più antiche. È invece poco probabile che sia legato alle mongolfiere, come racconta una delle spiegazioni popolari, perché il toponimo era già documentato prima della loro diffusione.

Il 1856 e la nascita del mercato delle pulci

La data fondamentale nella storia del Balon è il 1856. Il 1° luglio di quell’anno venne ufficialmente destinato uno spazio al commercio ambulante degli oggetti usati e dei ferrivecchi.

L’iniziativa fu resa possibile anche grazie alla donazione di un piccolo terreno da parte dell’industriale Liautaud, situato all’angolo tra quelle che oggi sono via Lanino e via Cottolengo.

Il mercato si stabilì definitivamente nella zona nel 1857, dopo aver trovato ospitalità in altre strade e piazze torinesi. Era il cosiddetto «mercato dei cenci», conosciuto in piemontese anche come mercà d’le pate o mercà di pui: un mercato popolare frequentato da straccivendoli, rigattieri e feramiù, i venditori di ferrivecchi.

All’inizio non aveva nulla dell’immagine turistica e vintage che conosciamo oggi. Era soprattutto un luogo in cui acquistare e rivendere oggetti di seconda mano, vestiti, attrezzi, materiali recuperati e utensili. Per molte persone rappresentava un’opportunità concreta per risparmiare, trovare qualcosa di utile o guadagnare attraverso il commercio di ciò che non serviva più.

La tradizione del riuso, oggi spesso associata all’economia circolare, al Balon era quindi una necessità quotidiana già nell’Ottocento.

Il Balon raccontato da Edmondo De Amicis

Il mercato si affermò progressivamente come uno dei luoghi più vivaci e caratteristici della città. La varietà degli oggetti in vendita, il continuo movimento delle persone e l’atmosfera delle contrattazioni colpirono anche Edmondo De Amicis.

Nel 1911, nel suo scritto Speranze e glorie. Le tre capitali, lo scrittore descrisse il Balon con parole diventate celebri:

«È una tale confusione di cose e d’avanzi di cose da far impazzire il disgraziato che ne dovesse far l’inventario».

Un’immagine efficace, che restituisce bene lo spirito del mercato: un insieme apparentemente disordinato di oggetti, merci e curiosità, nel quale era possibile trovare praticamente di tutto.

Il Balon era ormai entrato nell’immaginario collettivo torinese. Non era soltanto un posto dove fare acquisti, ma anche un punto di incontro tra persone di provenienze e condizioni sociali differenti.

Dal mercato popolare alle botteghe degli antiquari

Nel corso del Novecento il Balon continuò a crescere, seguendo anche le trasformazioni del quartiere. Un passaggio importante arrivò intorno al 1950, quando il mercato si estese progressivamente alle strade circostanti, coinvolgendo via Borgo Dora, via Lanino, via Mameli e via Cottolengo.

Parallelamente, Borgo Dora si trasformò in un punto di riferimento per antiquari, restauratori, rigattieri e artigiani. Accanto alle bancarelle cominciarono a consolidarsi negozi e botteghe specializzate, alcune delle quali ancora oggi caratterizzano il quartiere.

La vocazione produttiva della zona lasciò progressivamente spazio a una nuova identità commerciale, legata soprattutto al recupero, alla riparazione e alla vendita di oggetti del passato.

Nel 1985 nacque l’Associazione Commercianti del Balon, con l’obiettivo di valorizzare il mercato, le attività storiche e il patrimonio artigianale di Borgo Dora.

Il Gran Balon: la domenica dedicata all’antiquariato

Accanto al tradizionale appuntamento del sabato, negli anni Ottanta è nato anche il Gran Balon, il mercato dell’antiquariato e dell’usato che si svolge ogni seconda domenica del mese.

È un appuntamento diverso dal mercato settimanale, con una maggiore attenzione all’antiquariato, al modernariato, al collezionismo e agli oggetti d’epoca. Le bancarelle si distribuiscono tra Borgo Dora, via Lanino, via Mameli e l’area del Canale Molassi, coinvolgendo anche i negozi storici del quartiere.

Dal 1988 il Gran Balon è inoltre gemellato con il mercato parigino delle Portes de Vanves, un legame che testimonia la vocazione internazionale di questa manifestazione.

Con il tempo, il mercato domenicale è diventato un appuntamento conosciuto anche fuori dal Piemonte, capace di richiamare appassionati e collezionisti alla ricerca di mobili, complementi d’arredo, libri, stampe, oggetti di design e curiosità di altre epoche.

Il Balon oggi, tra vintage, antiquariato e memoria di Torino

Oggi il Balon continua a essere uno degli appuntamenti più riconoscibili della vita torinese. Ogni sabato le strade di Borgo Dora si riempiono di bancarelle, visitatori e commercianti. Il mercato attraversa via Borgo Dora, via Lanino, via Mameli e via Cottolengo, in un percorso che si intreccia con le botteghe e i negozi storici del quartiere.

Tra gli espositori si trovano mobili antichi, vecchie radio, macchine fotografiche, vinili, libri, giocattoli, abiti vintage, oggetti da collezione e utensili di ogni genere. Non mancano artigiani e creativi, mentre gli antiquari continuano a rappresentare una componente importante dell’identità della zona.

Il sabato resta il giorno del mercato tradizionale, mentre la seconda domenica del mese è riservata al Gran Balon. Due appuntamenti che hanno contribuito a mantenere viva la storia commerciale di Borgo Dora.

Ma il valore del Balon va oltre la possibilità di acquistare un oggetto particolare o trovare un pezzo da collezione. La sua storia racconta anche una Torino popolare, fatta di mestieri, scambi, lavoro artigiano e capacità di recuperare ciò che altri consideravano ormai inutile.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese