Polemiche sul voucher famiglia della Regione: il logo di Vesta è un omaggio al fascismo

TORINO – La politica è fatta di scontri e polemiche continue e così non si salva nemmeno Vesta, la nuova piattaforma che la Regione Piemonte ha presentato e che prevede un voucher di 1000 euro per le famiglie con figli da 0-6 anni.

La polemica arriva da sinistra, in particolare da Alice Ravinale, di AVS, che denuncia come il logo e il nome della piattaforma, Vesta, siano un chiaro omaggio al fascismo. Secondo Ravinale infatti brano “Fuoco di Vesta” era l’inno della Gioventù italiana del Littorio ed a questo fa riferimento il nome del progetto.

Cirio smentisce qualsiasi riferimento come pure che nel logo ci sia la fiamma. In realtà nel logo la fiamma c’è, ma è quella che omaggia Vesta appunto, la dea romana protettrice della famiglia. Il fatto che il promotore dell’iniziativa sia l’assessore Marrone, che ha trascorsi piuttosto destrorsi, qualche dubbio sulle fonti di ispirazioni potrebbe in effetti lasciarlo. Quello che conta però è il cuore dell’iniziativa.

