M’illumino di meno 2025, anche nei Sacri Monti del Piemonte niente illuminazione in uffici e monumenti

VERCELLI – L’Ente di gestione dei Sacri Monti fa sapere di aver aderito all’iniziativa M’illumino di meno 2025 – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio2 con la direzione Rai per la Sostenibilità; quest’anno l’edizione è ampliata, da domenica 16 febbraio a venerdì 21 febbraio.

L’idea, lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar, di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente, si è andata poi rafforzando grazie alla legge del 2022 che istituisce la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, da celebrare il 16 febbraio, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

I Sacri Monti del Piemonte

I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, sito seriale del patrimonio Unesco dal 2003, sono complessi monumentali e ambientali di altissimo pregio e valore culturale, nei quali l’attenzione per la tutela artistica, architettonica e naturale è strettamente legata al senso e al significato sottolineato dal riconoscimento Unesco in quanto Patrimonio mondiale dell’Umanità; queste considerazioni sono importanti motivazioni per l’adesione all’iniziativa «M’illumino di meno 2025» con i suoi effetti immediati e di sensibilizzazione sociale.

Anche in questa edizione 2025, nei Sacri Monti del Piemonte (Varallo, Orta, Crea, Oropa, Ghiffa, Domodossola e Belmonte), l’iniziativa si concretizza con la riduzione dell’illuminazione negli uffici e con lo spegnimento dell’illuminazione panoramica dei complessi monumentali, là dove presente, che tra l’altro consente, in questi contesti di grande suggestione, di cogliere l’occasione per godersi la meraviglia notturna dei cieli stellati.

