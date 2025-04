A Cossato riapre un cinema a luci rosse: sono due in tutto il Piemonte

COSSATO – In controtendenza rispetto ai tempi, che vede aumentare sempre più la visione dei porno online, un giovane, Flavio Tromboni, 25 anni, ha scommesso sull’attività di famiglia: il cinema Play Movie in via Trieste 1 a Cossato riaprirà stasera con la proiezione di pellicole a luci rosse.

Fino al 2000 le stesse sale accoglievano un pubblico generalista, poi tra il 2003 e il 2020 il Play Movie era diventato per adulti. La pandemia però aveva stroncato l’attività, che ora è stata rilevata dal nipote dell’ex-gestore.

“La nostra società – spiega Flavio Tromboni a Repubblica – ha un’altra sala a Torino: il “Roma Blu”. Nel resto della regione non c’è più nulla. Che io sappia, esclusi i nostri due cinema, il più vicino si trova addirittura a Piacenza. A Torino arrivano persone anche da fuori regione, magari in treno, in media una cinquantina ogni serata. Cossato potrebbe intercettare persone provenienti da altre località del nord Italia. In media si tratta di uomini over 50. Proprio alla luce della situazione del mercato, tra domanda e offerta, abbiamo deciso di iniziare, o per meglio dire di riprendere, l’attività a Cossato che già esisteva negli anni passati”.

Per la riapertura i locali sono stati ristrutturati e ammodernati, accogliendo 200 persone il sabato e la domenica dalle 15 alla mezzanotte, “poi in base alla risposta del pubblico, amplieremo l’orario” – conferma Tromboni.

Foto da Google Streetview

