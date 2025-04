Il lupo cecoslovacco che vive sul terrazzo a Torino non verrà sequestrato: non è maltrattato

TORINO – Il lupo cecoslovacco che da mesi vive su un terrazzo pieno di masserizie in zona Aurora a Torino non verrà sequestrato e continuerà a vivere lì con il suo padrone. La polizia e i veterinari dell’Asl sono infatti riusciti dopo diversi giorni a contattare il proiprietario e ad entrare nell’appartamento per le verifiche del caso.

Il risultato delle verifiche è che il cane, Halo il suo nome, vive in condizioni buone e non è maltrattato. Non c’è quindi motivo di sequestrare l’animale al suo padrone. La decisione ha sorpreso vicini e associazioni, che più volte avevano denunciato le condizioni in cui è tenuto l’animale.

