Sanità in Piemonte: eccellenze e criticità di un sistema a due velocità

PIEMONTE – Si scrive sanità in Piemonte, si legge paradosso. Mentre il Santa Croce e Carle di Cuneo si conferma tra i migliori ospedali d’Italia per l’oncologia, a pochi chilometri di distanza altri nosocomi piemontesi utilizzano ancora TAC che emettono radiazioni cinque volte superiori al necessario.

È questa la fotografia di una sanità regionale di eccellenza nazionale ma che convive con paradossi evidenti, come emerge dal libro-inchiesta “Codice rosso“, firmato da Milena Gabanelli e Simona Ravizza.

Dati alla mano, il Piemonte risulta una regione con strutture ospedaliere di alto livello ma che affronta lacune significative nella gestione dei dati sanitari e ritardi nell’erogazione di prestazioni diagnostiche. Non solo: Il Piemonte ha un tasso elevato (53%) di apparecchiature obsolete (Tac e risonanze magnetiche), un problema condiviso con altre regioni meridionali.

Eppure, in questo scenario articolato, emergono realtà di assoluto valore.

I criteri del successo ospedaliero

Una premessa è d’obbligo. Chiediamoci: quali sono i requisiti imprescindibili per il buon funzionamento di un’azienda ospedaliera? Le autrici identificano i fattori determinanti:

Pronto Soccorso efficiente

Tempi di attesa rispettati

Appropriatezza dei ricoveri

Efficienza chirurgica

Risorse umane adeguate

Tecnologie e attrezzature

Attrattività e reputazione

Sostenibilità economica

Si tratta di elementi che, lungi dall’essere semplici voci di un elenco, rappresentano i pilastri su cui poggia l’intera architettura di un sistema sanitario efficace e sostenibile.

Criteri di Efficienza per Strutture Ospedaliere riportati nel testo

Eccellenze in campo

Proprio applicando questi parametri di valutazione e incrociando i dati Agenas* (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) con quelli del Programma Nazionale Esiti relativi a 51** aziende ospedaliere, le autrici evidenziano come il Piemonte si distingua nel panorama sanitario nazionale: l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino figurano rispettivamente prima e undicesima tra le eccellenze italiane, tutte contraddistinte da performance di alto livello***.

Notevole è il caso dell’ospedale di Cuneo. Qui i pazienti oncologici vengono sottoposti a intervento chirurgico entro 30 giorni dalla diagnosi, un risultato straordinario che colloca la struttura tra le prime dieci in Italia.

Altrettanto significativo è il quadro che emerge da altre realtà regionali. A Novara, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità ha registrato una durata media dei ricoveri nettamente inferiore rispetto al dato nazionale. Un risultato che testimonia l’efficacia dell’organizzazione interna e la capacità di ottimizzare i percorsi di cura, a tutto vantaggio sia dei pazienti che del sistema nel suo complesso.

Riepilogando: le eccellenze ospedaliere piemontesi

Tuttavia, il quadro delle eccellenze piemontesi non è privo di contraddizioni. Emblematico è il caso dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. Un paradosso: efficiente nella gestione dei dati e capace di attrarre pazienti anche da altre regioni figura contemporaneamente nella lista nera degli ospedali con attrezzature obsolete. Come è possibile? Un errore? Tutt’altro: l’eccellenza organizzativa non può compensare macchinari datati che mettono a rischio i pazienti.

Tempi di attesa: best & worst

Lo scenario si complica ulteriormente quando si analizzano i tempi di attesa. Tra le dieci strutture con i tempi di attesa più brevi compare nuovamente l’AO Santa Croce e Carle, spiegano le due autrici, a conferma della sua capacità organizzativa e dell’attenzione ai pazienti. Sul fronte opposto, l’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano figurano tra le strutture con attese più lunghe.

Obsolescenza dei macchinari

Se i tempi di attesa rappresentano un primo indicatore delle criticità regionali, è però sul fronte tecnologico che il Piemonte mostra le sue contraddizioni più profonde. «Le TAC con oltre 10 anni di vita emettono radiazioni 5 volte superiori a quelle moderne», si legge nel libro-inchiesta. Eppure nell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio di Alessandria si continua a utilizzare apparecchiature che dovrebbero essere in pensione da anni. Il risultato? Diagnosi meno precise, tempi più lunghi e soprattutto rischi inutili per i pazienti.

La matematica non mente: una risonanza magnetica ad alto campo costa 1,5 milioni di euro, ma garantisce diagnosi precise e tempi ridotti. Molte strutture pubbliche, però, si accontentano di macchine obsolete che rallentano tutto il sistema.

Stato delle apparecchiature diagnostiche

Il dossier sottolinea che il 53% dei macchinari in Piemonte ha oltre dieci anni di età, un dato che colloca la regione tra quelle con più apparecchiature obsolete. Questo ritardo influisce su accuratezza diagnostica e rischi per i pazienti.

Durata della degenza

L’Indice comparativo di performance evidenzia la durata del ricovero a parità di gravità. In Piemonte l’AOU Maggiore della Carità di Novara e l’AO Santa Croce e Carle si distinguono per ricoveri più brevi. Al contrario, l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano presenta degenze più lunghe, indicando margini di miglioramento organizzativo.

Conclusioni e prospettive

Nonostante le criticità evidenziate il Piemonte dimostra di saper esprimere eccellenze di rilievo nazionale, in particolare nelle strutture di Cuneo, Novara e Torino. Tuttavia, le criticità in termini di attese, degenze e tecnologie richiedono interventi mirati e una programmazione sanitaria oculata e lungimirante.

Tra le principali emergenze, spiccano la crescente dipendenza dai medici “gettonisti” e la carenza di medici di medicina generale. A tal proposito, nel 2023 il Piemonte è stato tra le dieci regioni che non sono riuscite a coprire tutte le borse di studio disponibili per la formazione in medicina generale.

Investimenti senza risultati

Guardando al futuro, le sfide non mancano. Il PNRR ha stanziato 2,1 miliardi per la digitalizzazione dei Dipartimenti di Emergenza, 600 milioni per il fascicolo sanitario e 80 milioni per la formazione digitale. Eppure il Piemonte fatica ancora a modernizzare i sistemi informativi sanitari.

«Non bastano i software e le tecnologie: occorre ripensare il modo di lavorare», sottolineano le autrici. E aggiungono un dato significativo: «In Piemonte, su oltre 4 milioni di abitanti, le prenotazioni per esami diagnostici sono assurdamente basse. È ragionevole dedurre che, laddove si registrino numeri inferiori, i dati non intercettano le reali richieste dei cittadini».

Il bivio

Eppure, nonostante le criticità, la regione conserva elementi distintivi di grande valore. La sanità piemontese, spiegano le autrici, si trova oggi di fronte a una scelta cruciale: accelerare verso la privatizzazione che promette soluzioni rapide ma crea disuguaglianze profonde, oppure ricostruire un sistema pubblico efficiente che torni a essere un modello di riferimento.

Le carte per diventare un modello nazionale ci sono tutte. Basti pensare che la regione è tra le poche in Italia che copre almeno parzialmente le spese sanitarie nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (farmaci, presidi, personale medico e riabilitativo), alleggerendo significativamente il carico economico sulle famiglie rispetto a regioni come la Lombardia.

Ora servono volontà politica e investimenti mirati. E soprattutto la capacità di imparare dalle proprie eccellenze per trasformarle in standard diffusi.

*L’intento del sistema di monitoraggio multidisciplinare a supporto del Ministero della Salute non è l’elaborazione di una classifica ma quello di fornire un supporto decisionale ad amministratori e operatori della sanità

**L’analisi non comprende gli Irccs non universitari, gli ospedali monospecialistici, le Asl e le aziende territoriali che dal 2015 hanno incorporato quasi tutti gli ospedali pubblici della Regione.

***gli indicatori presi in considerazione sono 27 classificati in 4 aree (accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti) e 10 sub-aree.

