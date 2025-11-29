Honda Cuneo Granda Volley travolta da Novara: la Igor si impone 0-3

CUNEO – Sabato amaro per la Honda Cuneo Granda Volley, che al Pala UBI Banca si è trovata di fronte una Igor Gorgonzola Novara solida e superiore in ogni fondamentale. Le “zanzare” prendono subito il controllo del match e non lo lasciano praticamente mai, fatta eccezione per un secondo set più combattuto, in cui Cuneo prova a rialzare la testa senza però riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro.

Il verdetto finale è un netto 0-3 (14-25, 23-25, 14-25) e segna la sesta sconfitta consecutiva per le biancorosse.

Primo set

L’avvio è tutto di marca novarese: le ospiti partono con un break immediato e costringono coach Salvagni al primo time out già sull’1-5. Cuneo tenta di restare agganciata, ma la Igor aumenta progressivamente il margine fino al 9-15, che porta la panchina biancorossa a un secondo stop. Signorile trova un muro su Herbots che riaccende per un attimo il pubblico (11-16), ma Novara non si scompone e chiude con autorità il primo parziale 14-25.

Secondo set

La risposta di Cuneo arriva nel secondo set: le padrone di casa partono con determinazione, trovano buone soluzioni offensive e si portano avanti 8-6. Marring firma il 12-11 e la gara si accende, ma il muro novarese torna protagonista e ribalta la situazione. Salvagni chiama time out sul 13-15, poi ancora sul 15-18, mentre Keene accorcia le distanze con un ace che vale il -2. Marring firma la parità e Pucelj porta addirittura Cuneo avanti 21-20. È il momento migliore delle biancorosse, ma Novara mostra esperienza e freddezza nei punti decisivi, chiudendo 23-25.

Terzo set

Il terzo parziale inizia in equilibrio (5-5), ma Novara piazza un nuovo strappo che costringe Salvagni al time out dell’ennesimo inseguimento (5-8). Due monster block consecutivi di Bonifacio su Diop spezzano definitivamente il ritmo di Cuneo, mentre Herbots firma l’ace del 12-19 che indirizza la fine del match. Le biancorosse provano qualche cambio, ma senza effetti: sul 14-23 è ormai tutto scritto. Una gestione imprecisa in ricezione concede a Squarcini il punto del 14-25 e del 3-0 finale.

