Torino, previsioni meteo del 18 dicembre 2025
Torino, giovedì 18 dicembre con nubi e schiarite ma tempo stabile. Variabilità venerdì, sabato più soleggiato, domenica nubi in aumento.
TORINO – La giornata di giovedì 18 dicembre 2025 a Torino si inserisce in una fase di transizione atmosferica, caratterizzata da infiltrazioni umide in quota ma senza fenomeni degni di nota. Dopo i recenti passaggi perturbati, il capoluogo piemontese vivrà una giornata complessivamente stabile, con nubi e schiarite alternate e assenza di precipitazioni, in un contesto tipicamente invernale ma non rigido.
Mattino – Cielo grigio e atmosfera umida
Nel corso della mattinata il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, soprattutto sulle aree urbane e lungo il corso del Po. La presenza di aria umida nei bassi strati potrà accentuare la sensazione di cielo chiuso, pur in assenza di piogge. Le temperature minime si manterranno attorno ai 5°C, con venti deboli meridionali che limiteranno il raffreddamento notturno.
Pomeriggio – Lenta variabilità con qualche schiarita
Nel pomeriggio si farà strada una maggiore variabilità, con schiarite temporanee alternate a nuovi addensamenti nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre lo zero termico si collocherà intorno ai 1760 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite per il periodo. I venti tenderanno ad attenuarsi, contribuendo a una percezione climatica più stabile.
Sera – Nuvolosità irregolare e clima tranquillo
In serata il cielo resterà parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni. L’atmosfera si manterrà calma, con assenza di criticità meteo e condizioni adatte allo svolgimento delle attività serali.
Tendenza meteo Torino
- Venerdì 19 dicembre: giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite;
- Sabato 20 dicembre: tempo più soleggiato, specie nelle ore centrali;
- Domenica 21 dicembre: nuovo aumento della nuvolosità, con segnali di possibile peggioramento nei giorni successivi.
