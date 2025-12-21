Maltempo in arrivo sul Piemonte tra piogge intense e forti nevicate

TORINO – Tra lunedì 22 e giovedì 25 dicembre è atteso il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica che porterà piogge anche copiose su diverse aree della regione, seguita da un’irruzione di aria fredda in grado di far diminuire sensibilmente le temperature e la quota neve.

Le prime precipitazioni interesseranno soprattutto il settore centro-occidentale e meridionale della regione a partire dal pomeriggio di lunedì, con fenomeni più insistenti lungo le aree alpine tra Cuneese, Torinese e Canavese. In queste zone l’effetto di sbarramento dei rilievi potrà favorire piogge persistenti, con accumuli significativi tra lunedì e mercoledì.

I quantitativi di pioggia previsti potrebbero raggiungere localmente i 100-150 millimetri su alte pianure, zone pedemontane e bassa montagna, in particolare nel Monregalese, nel Cuneese, nel Saluzzese e nel Pinerolese. Sulle Alpi Cozie e Marittime sono attese nevicate molto abbondanti alle quote più elevate, con accumuli di neve fresca che potrebbero superare il metro oltre i 1.800-2.200 metri.

La situazione meteorologica potrebbe determinare alcune criticità sul territorio, soprattutto nelle valli del Torinese e del Cuneese e sulle Langhe, dove non si escludono fenomeni di dissesto idrogeologico, innalzamenti dei corsi d’acqua minori e disagi alla viabilità. Nelle zone montane, la neve pesante potrebbe causare interruzioni dei servizi e problemi alla rete elettrica.

La quota neve è prevista in progressivo calo nel corso dei giorni, scendendo gradualmente fino a quote collinari tra la Vigilia e la mattina di Natale. Dopo una temporanea risalita nella giornata di mercoledì, l’arrivo di aria fredda dall’Europa nord-orientale favorirà una nuova intensificazione delle precipitazioni e un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibili nevicate anche a bassa quota, in particolare sull’altopiano cuneese.

