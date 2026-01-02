Chieri conferisce la cittadinanza onoraria a Don Fabio Attard

CHIERI – Il Consiglio comunale di Chieri ha approvato all’unanimità la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Fabio Attard, eletto il 25 marzo 2025 undicesimo Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana. Il riconoscimento arriva «quale attestazione del suo straordinario impegno educativo, pastorale e culturale, nonché del profondo legame che unisce la città di Chieri alla tradizione salesiana».

Una vita dedicata ai giovani

Nato a Gozo, a Malta, il 23 marzo 1959, Don Fabio Attard ha dedicato la propria vita al servizio della gioventù. Tra il 1988 e il 1991 è stato missionario in Tunisia, ha poi ricoperto il ruolo di rettore di scuole salesiane a Malta, docente all’Università Pontificia Salesiana e, per oltre dodici anni, Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile della Congregazione.

Il legame con la tradizione salesiana di Chieri

«Ringraziamo tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza per aver votato questo importante atto di indirizzo con cui Chieri conferisce la cittadinanza onoraria al Rettore Maggiore della Congregazione Salesiana Don Fabio Attard, celebrando così il legame indissolubile che unisce Chieri al mondo Salesiano e all’eredità spirituale e morale di Don Bosco, che qui trascorse l’adolescenza e il periodo della formazione, dal 1831 al 1841», dichiarano il sindaco Alessandro Sicchiero e l’assessora all’Istruzione Antonella Giordano.

«Abbiamo accolto la proposta formulata dall’Istituto Salesiano San Luigi di Chieri, fondato nel 1891 dal Beato Michele Rua, in continuità con quanto già fatto in passato con Don Pascual Chavez Villanueva e con Don Ángel Fernández Artime, anch’essi cittadini onorari della nostra città. Don Fabio Attard incarna pienamente il carisma di Don Bosco e il conferimento della cittadinanza onoraria vuole essere un gesto di stima verso i Salesiani, riconoscendo così il contributo prezioso e costante offerto alla formazione dei più giovani e alla promozione della cultura dell’accoglienza, della solidarietà e della speranza».

Cerimonia il 1° febbraio 2026

La cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria si svolgerà il 1° febbraio 2026, in occasione della Festa di San Giovanni Bosco. Don Fabio Attard sarà a Chieri per celebrare la tradizionale Messa in Duomo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese