TORINO – A Torino, la giornata di venerdì 9 gennaio 2026 sarà dominata da tempo stabile e cieli sereni, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Piemonte. Non sono previste precipitazioni, ma le temperature rigide manterranno attiva l’allerta meteo per ghiaccio, soprattutto nelle ore notturne e mattutine.

Mattino – Freddo intenso e rischio ghiaccio

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi e da temperature minime fino a -2°C. Il raffreddamento notturno favorirà la presenza di gelate diffuse, in particolare nei quartieri periferici e nelle zone meno trafficate. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere una sensazione di freddo accentuata, pur in assenza di fenomeni meteorologici significativi.

Pomeriggio – Sole e aria limpida

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere senza ostacoli, con buone condizioni di visibilità. La temperatura massima si attesterà intorno ai 4°C, valori leggermente più elevati rispetto ai giorni precedenti ma ancora inferiori alle medie stagionali. I venti moderati da Nord favoriranno il mantenimento di un’aria asciutta. Lo zero termico a circa 1607 metri segnala una maggiore mitezza in quota, senza effetti diretti sulle temperature al suolo.

Sera – Tempo stabile e nuovo raffreddamento

In serata persisteranno condizioni di tempo stabile, con cielo sereno e progressivo calo delle temperature dopo il tramonto. Anche durante la notte il rischio ghiaccio resterà elevato, soprattutto su ponti e tratti stradali ombreggiati.

Tendenza meteo Torino

Sabato 10 gennaio: tempo soleggiato, con gelate diffuse al mattino;

tempo soleggiato, con gelate diffuse al mattino; Domenica 11 gennaio: condizioni stabili, cieli sereni e clima invernale;

condizioni stabili, cieli sereni e clima invernale; Lunedì 12 gennaio: ancora bel tempo, con graduale attenuazione del freddo diurno.

