Incidente alla funivia di Macugnaga: due consulenti tecnici dovranno ricostruire quanto accaduto

MACUGNAGA – Era il 30 dicembre scorso quando circa 100 turisti sono rimasti bloccati nelle cabine e nei pressi della funivia del monte Moro, a Macugnaga, a causa di un incidente; una decina le persone rimaste ferite.

All’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un guasto all’elettronica. Ma per fare piena luce su quanto successo quel giorno, la procura di Verbania ha incaricato due consulenti tecnici, un ingegnere meccanico e uno informatico: il primo, riporta Ansa, per ricostruire cosa è accaduto dal punto di vista del funzionamento dell’impianto, il secondo per l’analisi della scatola nera.

La stessa procura, inoltre, ha posto sotto sequestro l’impianto e aperto un fascicolo a carico di ignoti; al momento procede per lesioni colpose e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Quel che è certo è che il meccanismo di frenata automatica, costituita da tre diversi sistemi di rallentamento man mano che la cabina si avvicina alla stazione, non ha funzionato: la cabina, infatti, non ha frenato entrando nella stazione di monte finendo per urtare le paratie. È solo grazie all’attivazione del freno manuale, da parte del vetturino che si trovava a bordo, che la cabina ha rallentato la sua corsa, evitando che succedesse la tragedia.

