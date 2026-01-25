Morte di Davide Borgione, spunta un’auto ripresa dalle telecamere: identificato il conducente

TORINO – Aggiornamenti nell’inchiesta sulla morte di Davide Borgione, il 19enne torinese deceduto dopo essere stato trovato in fin di vita all’angolo tra corso Marconi e via Nizza, nel quartiere San Salvario. Nelle ultime ore è emerso che una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso un’auto urtare il giovane mentre era in bicicletta, per poi allontanarsi.

Secondo quanto riportato dall’edizione torinese de La Stampa, il ragazzo stava rientrando a casa dopo una serata in discoteca, pedalando su una bicicletta elettrica a noleggio e senza casco, quando sarebbe stato colpito da un’auto. Le immagini mostrerebbero il veicolo transitare, urtare il ragazzo e proseguire la marcia senza fermarsi.

Dalla targa ripresa dalle telecamere, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo, che potrà ora essere ascoltato dagli investigatori. Resta da chiarire se il conducente non si sia accorto dell’impatto oppure se si tratti di un investimento con fuga intenzionale.

Il giovane era stato soccorso nella notte e trasportato d’urgenza al CTO, dove è morto poche ore dopo per un trauma cranico. Le indagini proseguono per accertare con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.

