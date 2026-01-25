CASELLE – E’ stato diffuso il messaggio vocale inviato da Paolo Ferri ad un amico poche ore prima di sparare con una pistola sparachiodi alla madre a Caselle, che ora è ricoaverata in gravi condizioni in ospedale.

Il messaggio è molto duro e potete ascoltarlo integralmente in questa pagina. Risulta particolarmente significativo il passaggio finale:

Sono tornato a fare il coglione, a bere, a rischiare il coma etilico, mi sono fatto anche un cannone. C’era una situazione di merda, ero già caduto in basso l’anno scorso in questo periodo qui, mi sono rimesso a posto, ma è un periodo di merda, passerò una settimana ko, ma non mi frega niente, però i miei familiari mi distruggono, in più io stanco e stufo di mia mamma e mia sorella mi sono sfogato con un’amica di mia mamma ed è andata a riportargli tutto, gli ha detto “ammazzo mia madre e mia sorella”. Ecco perché ho bevuto. Sto una merda, ma siamo vivi, purtroppo siamo vivi.