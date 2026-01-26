Torino: ancora gravi le condizioni di Luciana Cat Berro, ferita dal figlio con una pistola sparachiodi

TORINO – Una vicenda terribile ha scosso Caselle Torinese: il 40enne Paolo Ferri ha tentato di uccidere la madre, la 65enne Luciana Cat Berro, sparandole in testa con una pistola sparachiodi. Ferri è stato in seguito arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

La donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove è ricoverata in coma, in prognosi riservata: le sue condizioni sono ancora gravissime.

Cosa è successo

Era da tempo che i rapporti famigliari erano tesi. Tanti i momenti di difficoltà e i litigi, fino all’ultimo che ha portato il 40enne a tentare l’omicidio della madre. Secondo quanto ricostruito fino a ora, si è svolto tutto all’interno dell’abitazione condivisa da madre e figlio, e sede anche dell’azienda agricola di cui il Paolo Ferri è titolare.

Dopo aver colpito Luciana Cat Berro, è lo stesso Ferri ha chiamare il 112 intorno alle 3: “Venite qui, ho sparato a mia mamma”. Qualche minuto più tardi sono arrivate diverse pattuglie dei militari della compagnia di Venaria e il personale del 118 di Azienda Zero. Sul posto anche la scientifica che dopo i rilievi ha posto sotto sequestro l’abitazione.

Il 40enne è stato quindi interrogato dai carabinieri in caserma a Caselle, dopo alcune ore è stato arrestato e trasferito in carcere a Torino.

