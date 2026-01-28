Ancora allerta gialla per valanghe nel Cuneese, chiuso anche il Tunnel di Tenda sul versante francese

TORINO – Come ampiamente annunciato la neve è tornata a cadere copiosa sul Piemonte, in particolare su Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Torinese. Paesaggi mozzafiato certo, ma anche disagi, e per il Cuneese anche un innalzamento del rischio valanghe.

Per questo, Arpa Piemonte ha diramato sia per la giornata di oggi che per quella di domani, 28 gennaio, una allerta gialla per valanghe.

Inoltre, Anas fa sapere che a causa del pericolo di valanghe sul versante francese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la SS20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” dal km 108,639 al km 111,900, a Limone Piemonte (CN).

La chiusura è in vigore fino a cessata necessità. Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, dopo l’allontanamento del fronte che ha causato precipitazioni diffuse con neve localmente fino in pianura nelle ultime ore, sul Piemonte tornerà tempo più stabile. Nel pomeriggio di oggi rimarranno deboli precipitazioni residue sul Piemonte nordorientale, mentre da sud-ovest il cielo inizierà gradualmente a schiarirsi.

Nei prossimi due giorni affluiranno correnti occidentali in quota dall’Atlantico, ma senza perturbazioni significative. La copertura nuvolosa sarà quindi limitata, ciò favorirà la possibile formazione di nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Domani mattina, date anche le recenti nevicate, saranno possibili gelate in pianura, specie nelle zone dove il cielo si rasserenerà maggiormente. Sabato è previsto un veloce e al momento poco incisivo peggioramento dovuto a un nuovo minimo atlantico, la cui dinamica rimane però da inquadrare con più precisione.

