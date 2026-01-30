Meteo Piemonte: cielo soleggiato nel fine settimana, poi nuovo peggioramento e ritorno della neve

TORINO – Come avevamo ampiamente annunciato, alcuni giorni fa la neve è tornata a cadere copiosa sul Piemonte, in particolare su Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Torinese. Dopo alcuni giorni e un fine settimana di tregua, però, l’inizio della prossima settimana vedrà un nuovo marcato peggioramento.

Le previsioni

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, oggi correnti umide atlantiche causano condizioni irregolarmente nuvolose.

Domani il passaggio di un’onda depressionaria atlantica, in movimento dalla Francia verso il Mediterraneo occidentale, determina annuvolamenti più compatti, a cui saranno associate deboli precipitazioni fino al primo pomeriggio a ridosso dei settori alpini occidentali e sudoccidentali e sul basso Piemonte, nevose oltre i 600-800 m.

Un miglioramento è atteso già nel pomeriggio di sabato, con nuvolosità in attenuazione a partire da ovest e cieli soleggiati domenica.

Lunedì l’avvicinamento di una vasta e profonda zona depressionaria in discesa dalla Groenlandia apporta intensi flussi umidi, e un peggioramento marcato è atteso dal tardo pomeriggio, quando la formazione di un minimo barico anche al suolo convoglierà correnti umide anche nei bassi strati causando precipitazioni moderate sul basso Piemonte, nevose a quote collinari.

