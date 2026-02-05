La spettacolare particolarità delle “stalagmiti” di ghiaccio trovate nella grotta del Rio Martino – Foto

CRISSOLO – Uno spettacolo naturale come pochi quello che si sono trovati davanti i tecnici del Parco del Monviso, quando sono entrati nella grotta del Rio Martino, a Crissolo, per il consueto monitoraggio invernale dei pipistrelli in letargo: negli ambienti della grotta si sono formate le “stalagmiti” di puro ghiaccio.

A condividere la bellezza del fenomeno proprio il Parco del Monviso sui canali social. Le formazioni si sono sviluppate a causa delle infiltrazioni d’acqua e delle temperature particolarmente rigide registrate nel corso dell’inverno, caratterizzato da abbondanti nevicate, creando colonne di ghiaccio che, appunto, ricordano le stalagmiti. Una scena desueta ed effimera, destinata a sparire – o meglio sciogliersi – con l’aumento delle temperature.

La grotta – dicono dal Parco – riserva naturale in gestione al Parco del Monviso e sito fruibile turisticamente nel suo ramo inferiore, è attualmente chiusa al pubblico per tutelare il riposo invernale dei chirotteri: le visite, curate da Monviso Tourism, riprenderanno a inizio aprile.

