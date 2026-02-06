Seguici su

EconomiaSocietàTorino

Ferrero festeggia doppiamente: 80 anni di storia e un fatturato da 19 miliardi

Chiara Scerba

Pubblicato

34 secondi fa

il

ALBA – I dati e le date parlano, eccome. Il gruppo Ferrero vanta e mantiene la propria presenza globale sul mercato con un fatturato di 19,3 miliardi di euro nel 2025, pari ad una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Inoltre, proprio nel 2026 ricorreranno gli 80 anni dalla fondazione del primo stabilimento ad Albae dall’invenzione della “Pasta Gianduja” da parte di Pietro Ferrero.

Per approfondire:

Il bilancio consolidato 2024/2025 chiuso il 31 agosto 2025 è stato approvato dalla società, attraverso la sua holding Ferrero International.

Il gruppo a testimonianza del successo della visione strategica a lungo termine delineata dal presidente esecutivo Giovanni Ferrero e attuata dal ceo Lapo Civiletti – sottolinea in una nota il Gruppo –  ha mantenuto e rafforzato la propria presenza, con 36 stabilimenti produttivi, con un organico globale di 48.697 dipendenti al 31 agosto 2025.

In aggiunta, la piattaforma per la crescita a lungo termine è sostenuta anche da un incremento degli investimenti pari a circa 1,1 miliardi di euro e dall’acquisizione di WK Kellogg Co., conclusasi a settembre dello scorso anno.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *