Ferrero festeggia doppiamente: 80 anni di storia e un fatturato da 19 miliardi

ALBA – I dati e le date parlano, eccome. Il gruppo Ferrero vanta e mantiene la propria presenza globale sul mercato con un fatturato di 19,3 miliardi di euro nel 2025, pari ad una crescita del 4,6% rispetto all’anno precedente. Inoltre, proprio nel 2026 ricorreranno gli 80 anni dalla fondazione del primo stabilimento ad Albae dall’invenzione della “Pasta Gianduja” da parte di Pietro Ferrero.

Il bilancio consolidato 2024/2025 chiuso il 31 agosto 2025 è stato approvato dalla società, attraverso la sua holding Ferrero International.

Il gruppo a testimonianza del successo della visione strategica a lungo termine delineata dal presidente esecutivo Giovanni Ferrero e attuata dal ceo Lapo Civiletti – sottolinea in una nota il Gruppo – ha mantenuto e rafforzato la propria presenza, con 36 stabilimenti produttivi, con un organico globale di 48.697 dipendenti al 31 agosto 2025.

In aggiunta, la piattaforma per la crescita a lungo termine è sostenuta anche da un incremento degli investimenti pari a circa 1,1 miliardi di euro e dall’acquisizione di WK Kellogg Co., conclusasi a settembre dello scorso anno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese