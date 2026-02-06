TORINO – La giornata di sabato 7 febbraio 2026 a Torino sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con cieli inizialmente poco nuvolosi e un graduale aumento della variabilità nel corso del pomeriggio, ma senza precipitazioni. Un contesto invernale tipico, dominato da infiltrazioni umide in quota ma con effetti limitati sulla pianura.

Mattino: cieli poco nuvolosi e clima freddo ma asciutto

Le prime ore della giornata vedranno cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi alte e irregolari alternate a tratti soleggiati. Le temperature minime scenderanno fino a 0°C, determinando un clima freddo nelle ore mattutine, soprattutto nei quartieri periferici e nelle aree più aperte della pianura torinese. I venti deboli dai quadranti nord-orientali contribuiranno a mantenere l’aria asciutta e una buona qualità della visibilità, senza fenomeni di nebbia significativi. Lo scenario meteorologico sarà dunque tranquillo e stabile, ideale per gli spostamenti del primo mattino.

Pomeriggio: aumento della variabilità, ma senza piogge

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, legato all’ingresso di infiltrazioni umide in quota. Le nubi risulteranno però irregolari e discontinue, senza dar luogo a fenomeni di rilievo. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valori leggermente superiori alle medie stagionali, rendendo il clima complessivamente gradevole nelle ore centrali della giornata. I venti resteranno deboli da Nord-Est, senza raffiche degne di nota. Lo zero termico si posizionerà attorno ai 1696 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite in quota, ma con effetti limitati al suolo.

Sera: nuvolosità irregolare e tempo stabile

In serata il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con ampie pause asciutte e assenza di precipitazioni. Le temperature inizieranno una graduale flessione, ma senza cali bruschi. Il contesto resterà stabile e tranquillo, con condizioni favorevoli anche alla viabilità serale e notturna.

Tendenza meteo Torino

Domenica 8 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 9 febbraio: probabile ritorno delle piogge, associate a un nuovo impulso perturbato;

probabile ritorno delle piogge, associate a un nuovo impulso perturbato; Martedì 10 febbraio: tempo variabile, con residua instabilità.

