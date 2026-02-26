TORINO – Le previsioni meteo per Torino di venerdì 27 febbraio 2026 confermano una giornata stabile e nel complesso luminosa grazie alla presenza di un campo di alte pressioni sul Nord Ovest. Il capoluogo piemontese vivrà un venerdì dal sapore quasi primaverile, con temperature miti per il periodo e assenza di fenomeni. Non sono previste piogge e non è attiva alcuna allerta meteo. La temperatura massima toccherà i 17°C, mentre la minima si attesterà sui 6°C. Lo zero termico a 2971 metri conferma un contesto atmosferico mite anche sui rilievi alpini.

Mattino: cieli poco nuvolosi e aria frizzante

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi su Torino e prima cintura. Le prime ore saranno caratterizzate da un clima fresco ma gradevole, con temperature attorno ai 6°C. I venti risulteranno assenti al mattino, favorendo condizioni di calma atmosferica e buona qualità dell’aria. La visibilità sarà ottima su tutta la pianura torinese, con profili alpini ben delineati verso ovest.

Pomeriggio: sole diffuso e temperature sopra la media

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con solo qualche velatura di passaggio. I venti diventeranno deboli da Est-Sudest, senza particolari rinforzi. La temperatura massima di 17°C rappresenta un valore superiore alla media climatica di fine febbraio, regalando una sensazione di anticipo primaverile soprattutto nelle ore centrali della giornata. Condizioni ideali per attività all’aperto nei parchi cittadini e lungo il Po.

Sera: aumento della nuvolosità ma tempo asciutto

In serata si potrà osservare un graduale aumento delle velature, con annuvolamenti innocui in arrivo, ma senza precipitazioni. L’alta pressione continuerà a garantire stabilità fino alla notte. Lo zero termico prossimo ai 3000 metri indica temperature miti anche in quota. Sulle Alpi occidentali e settentrionali la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa, con ventilazione molto debole in rotazione dai quadranti nord-orientali a quelli meridionali.

Tendenza meteo Torino

Sabato 28 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Domenica 1 marzo: cielo nuvoloso, con copertura più compatta soprattutto nel pomeriggio;

cielo nuvoloso, con copertura più compatta soprattutto nel pomeriggio; Lunedì 2 marzo: possibile arrivo di piogge leggere, segnale di un peggioramento più organizzato.

