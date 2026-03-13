TORINO – Le previsioni meteo per Torino di sabato 14 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da maltempo diffuso, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge persistenti nel corso dell’intera giornata. L’arrivo di un’area di bassa pressione sul Nord-Ovest determinerà condizioni atmosferiche instabili su gran parte del Piemonte. A Torino sono attesi circa 29 millimetri di pioggia, con precipitazioni deboli ma continue. Le temperature resteranno piuttosto contenute, con minima di 9°C e massima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1450 metri. I venti soffieranno moderati da Nordest al mattino, per poi ruotare da Nord nel pomeriggio. È inoltre presente un’allerta meteo per pioggia.

Mattino: cieli coperti e prime piogge diffuse

La giornata a Torino inizierà con cieli molto nuvolosi o completamente coperti, accompagnati da piogge diffuse e persistenti. Le precipitazioni saranno inizialmente di debole intensità, ma potranno risultare continue per diverse ore. Le temperature si manterranno attorno ai 9-10°C, mentre i venti moderati provenienti da Nordest contribuiranno a mantenere un clima umido e fresco. In questa fase della giornata si raccomanda attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree urbane più trafficate.

Pomeriggio: piogge persistenti e clima fresco

Nel pomeriggio il quadro meteorologico rimarrà perturbato, con piogge diffuse e cielo coperto. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 11°C, senza variazioni significative rispetto al mattino. I venti tenderanno a ruotare da Nord, rimanendo moderati. Nel complesso si tratterà di una giornata tipicamente autunnale, con precipitazioni continue ma generalmente senza fenomeni estremi sulla città.

Sera: precipitazioni ancora presenti

Anche in serata le condizioni resteranno instabili, con piogge deboli o moderate e cielo ancora coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 9-10°C, mentre la ventilazione tenderà gradualmente ad attenuarsi. Il contesto meteorologico rimarrà quindi piovoso e umido fino alla notte.

Tendenza meteo Torino

Domenica 15 marzo: giornata ancora piovosa e instabile su Torino e provincia;

giornata ancora piovosa e instabile su Torino e provincia; Lunedì 16 marzo: ritorno del sole e condizioni più stabili grazie al rafforzamento dell’alta pressione;

ritorno del sole e condizioni più stabili grazie al rafforzamento dell’alta pressione; Martedì 17 marzo: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite.

