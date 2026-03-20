Francesco Ferraris compie 100 anni: un secolo tra lavoro, famiglia e dedizione

BIELLA – Ci sono persone che non amano parlare di sé, uomini e donne del fare, che lasciano che siano i risultati a parlare per loro. Francesco Ferraris, Cavaliere del Lavoro, è uno di questi. Oggi, venerdì 20 marzo, festeggia cento anni di vita, un traguardo che racconta una storia di lavoro, famiglia e valori profondi.

Chi conosce Ferraris sa che spesso basta uno sguardo fermo e diretto per trasmettere fermezza, giustizia e determinazione. Uomo esigente, prima con sé stesso e poi con gli altri, ha sempre incarnato lo spirito di una generazione orgogliosa e decisa a dimostrare il proprio valore.

Il suo percorso nel mondo del lavoro inizia al Lanificio Basilio Bona di Caselle Torinese, dove le sue capacità tecniche e organizzative lo portano a diventare capo del reparto di finissaggio. Nel 1953 passa al Lanificio Rivetti, assumendo la direzione dello stesso reparto, una delle fasi più delicate della lavorazione tessile. “La svolta arrivò nel 1964 – ricorda Ferraris – quando il Lanificio Rivetti decise di dismettere il finissaggio”.

La Finissaggio e Tintoria Ferraris

In quel momento di incertezza Ferraris non si scoraggia: trasforma la sfida in opportunità e avvia a Gaglianico il suo primo stabilimento, dedicato alla nobilitazione di tessuti in fibra naturale di alta qualità. Nasce così la Finissaggio e Tintoria Ferraris, un’impresa costruita con coraggio, passione e uno sguardo attento alla famiglia. Accanto a lui, la moglie Magda e i quattro figli: Franco e i tre gemelli Giuseppe, Stefano e Augusto.

Negli anni ’80 l’azienda cresce ulteriormente con l’acquisizione della tintoria di Benna, specializzata nel trattamento di filati e tops, e sviluppa una strategia basata sulla sinergia delle competenze lungo l’intera filiera tessile. Una visione che guida tuttora lo sviluppo dell’azienda e che oggi continua con le nuove generazioni della famiglia.

Oggi il gruppo Ferraris conta quasi 250 collaboratori e opera a livello internazionale, mantenendo saldamente le radici nel Biellese e portando avanti un percorso iniziato più di 60 anni fa. E lo sguardo di Francesco Ferraris rimane rivolto al futuro: piantare alberi e vigneti, gesti semplici e concreti, sono un segno di fiducia nelle generazioni che verranno.

Il centesimo compleanno di Ferraris diventa così un’occasione per celebrare non solo una vita lunga, ma un’esistenza costruita sull’impegno, sulla dedizione e sulla responsabilità: valori semplici, ma così forti da attraversare un secolo intero.

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