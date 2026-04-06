E’ Marco Pinna, 41 anni, la vittima del ribaltamento a Gravellona Toce

GRAVELLONA TOCE – E’ stato reso noto il nome della persona deceduta nello scontro lungo la statale 229 del Lago d’Orta, nel tratto compreso tra Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. A perdere la vita è stato Marco Pinna, 41 anni, originario di Borgomanero.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio della Polizia Stradale di Verbania, l’auto su cui viaggiava l’uomo si sarebbe improvvisamente ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto non risultano coinvolti altri veicoli.

A bordo dell’auto si trovava anche un secondo passeggero, un uomo di circa trent’anni, soccorso e trasportato in ospedale in codice arancione. Le sue condizioni sono serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Il violento impatto è avvenuto nei pressi della galleria Bocciol, un tratto già noto per la sua complessità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e avviare i rilievi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.

A seguito dell’incidente, la statale 229 è stata chiusa al traffico per consentire ai tecnici di ANAS di mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare le barriere danneggiate. La circolazione resta interrotta tra Casale Corte Cerro e Gravellona Toce, con inevitabili disagi per gli automobilisti.

Le indagini proseguono per determinare con precisione le cause del ribaltamento e verificare eventuali responsabilità.

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