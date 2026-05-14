Finti sordomuti si aggiravano al Salone del Libro e chiedevano fondi per beneficenza: l’intervento della Polizia

TORINO – Subito un intervento per la Polizia al Salone del Libro di Torino. Oggi, giornata inaugurale della kermesse al Lingotto, gli agenti hanno identificato e fermato alcuni finti sordomuti tra la folla. L’intervento dei poliziotti ha permesso di evitare che i fruitori dell’evento cadessero nel raggiro.

Nei confronti dei soggetti individuati, il Questore di Torino ha emesso quattro fogli di via obbligatorio dal Comune di Torino, da 1 a 3 anni, per accattonaggio molesto.

Gli allontanati, due uomini e due donne, si presentavano curati nell’aspetto e, aggirandosi tra i padiglioni del Salone, si fingevano sordi esibendo un finto attestato relativo alla loro disabilità e facendo intendere di raccogliere fondi destinati all’assistenza alle persone colpite da disabilità. I quattro hanno tutti precedenti, tra i quali l’accattonaggio molesto a Torino, città in cui da adesso non potranno tornare per la durata temporale indicata nel provvedimento. Alcuni di loro erano stati destinatari di precedenti fogli di via, con divieto di ritornare in altre città italiane, per gli stessi fatti che si sono verificati oggi al Salone.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese