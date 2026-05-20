Sub italiani morti alle Maldive, recuperato il corpo di Muriel Oddenino

TORINO – Si è conclusa con il recupero degli ultimi due corpi la drammatica vicenda dei subacquei italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. A confermarlo sono fonti della Farnesina, che seguono da vicino il caso insieme alle autorità locali.

Le operazioni di ricerca hanno permesso di riportare in superficie le salme di Muriel Oddenino, giovane ricercatrice di Poirino impegnata in un progetto scientifico coordinato dalla professoressa Monica Montefalcone, e di Giorgia Sommacal.

La loro scomparsa era avvenuta nel corso di un’immersione scientifica nell’arcipelago maldiviano, un’attività legata a studi di biologia marina e monitoraggio degli ecosistemi sottomarini. Le squadre di soccorso internazionali, arrivate nei giorni scorsi dalla Finlandia, hanno lavorato insieme alle autorità locali per il recupero delle vittime.

Due giorni fa era stato possibile recuperare le salme della professoressa Montefalcone e di Federico Gualtieri, anch’egli coinvolto nel progetto di ricerca.

In queste ore si attendono ulteriori aggiornamenti sulle procedure di rimpatrio delle salme e sulle indagini relative alla dinamica dell’incidente.

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