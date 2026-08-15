Sara Curtis è infinita: bronzo nei 50 stile libero agli europei di Parigi

SAVIGLIANO – Sara Curtis sembra non esaurire mai le energie in questi Europei di nuoto di Parigi 2026 e vince anche la medaglia di bronzo nei 50 stile libero, la disciplina più veloce di tutte in piscina.

La nuova medaglia, la quinta di questi Europei per Sara, arriva dopo il bronzo nei 100 stile libero, il bronzo nella 4×100 metri stile libero mista (con record italiano), l’argento nella staffetta 4×100 metri stile libero (anche qui con record italiano) e soprattutto l’oro nei 50 mestri dorso, stabilendo anche il nuovo record del mondo.

Ancora una volta per Sara è una prima volta: mai un’italiana era andata a medaglia in questa specialità. E a corredare il risultato arriva anche il nuovo record italiano: 23.99.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese