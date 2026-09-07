TORINO – Il meteo a Torino per domani, martedì 8 settembre, conferma una giornata ancora caratterizzata da temperature elevate e condizioni nel complesso stabili. Il quadro atmosferico resterà infatti dominato dall’alta pressione, anche se rispetto ai giorni precedenti aumenterà la presenza di nuvolosità, soprattutto verso sera. Sul capoluogo piemontese sono previsti cieli poco nuvolosi per gran parte della giornata, con qualche addensamento serale. A Torino non sono previste piogge, mentre la temperatura massima raggiungerà i 32°C, a fronte di una minima di 22°C. L’elemento di attenzione sarà ancora una volta il caldo afoso, per il quale è prevista un’allerta.

Mattino: cielo poco nuvoloso e caldo in aumento

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche generalmente favorevoli. Il cielo sarà poco nuvoloso, senza fenomeni precipitativi e con ampie schiarite. La temperatura minima si attesterà intorno ai 22°C, rendendo il mattino mite fin dalle prime ore. I venti saranno deboli da Ovest-Nordovest, con una ventilazione poco intensa. Con il passare delle ore il soleggiamento favorirà un rapido aumento delle temperature, preparando il raggiungimento dei valori massimi nelle ore centrali.

Pomeriggio: 32°C e afa, ma ancora senza pioggia

Il momento più caldo della giornata è atteso nel pomeriggio, quando il termometro raggiungerà i 32°C. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso, anche se la situazione inizierà lentamente a cambiare con l’avvicinarsi della sera. I venti aumenteranno leggermente di intensità, passando a moderati da Est. Nonostante la ventilazione, il caldo resterà protagonista e potrà accentuare la sensazione di afa. Non sono previste piogge né temporali sulla città durante il pomeriggio.

Sera: aumentano le nubi, ma Torino resta asciutta

Il principale cambiamento meteorologico arriverà in serata, quando è previsto un aumento della nuvolosità. Gli addensamenti saranno più presenti rispetto alle ore precedenti, ma per Torino non sono attese precipitazioni. La giornata si concluderà quindi con un cielo più nuvoloso, ma ancora in un contesto sostanzialmente stabile. Le temperature inizieranno gradualmente a diminuire dopo il picco pomeridiano.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 9 settembre: giornata più variabile, con possibilità di temporali e maggiore instabilità rispetto a martedì;

giornata più variabile, con possibilità di temporali e maggiore instabilità rispetto a martedì; Giovedì 10 settembre: le condizioni dovrebbero tornare più tranquille, con cieli poco nuvolosi;

le condizioni dovrebbero tornare più tranquille, con cieli poco nuvolosi; Venerdì 11 settembre: il tempo potrebbe risultare nuovamente variabile, in un contesto ancora da monitorare.

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