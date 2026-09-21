TORINO – Il meteo a Torino per martedì 22 settembre si presenta nel complesso stabile e asciutto, con una prima parte della giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi e una maggiore variabilità attesa dal pomeriggio. L’alta pressione continuerà infatti a proteggere il Piemonte, anche se alcune infiltrazioni umide inizieranno a modificare il quadro atmosferico verso sera. Per la giornata di domani non sono previste piogge e le temperature resteranno gradevoli: la minima sarà di 17°C, mentre la massima raggiungerà 24°C.

Mattino: prevale il sole, cielo poco nuvoloso

La giornata inizierà a Torino con condizioni meteorologiche favorevoli. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con ampie aperture e soltanto qualche passaggio nuvoloso occasionale. Le temperature partiranno dai 17°C della prima mattinata e aumenteranno progressivamente con il ritorno del soleggiamento. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari effetti sulle condizioni al suolo. Il contesto sarà quindi quello di una mattinata ancora stabile, con un’atmosfera mite e senza fenomeni.

Pomeriggio: aumenta la variabilità, ma senza pioggia

Il cambiamento più evidente arriverà nel corso del pomeriggio. La nuvolosità tenderà infatti ad aumentare gradualmente, lasciando spazio a fasi di variabilità alternate a schiarite. Nonostante il passaggio di nubi, non sono previste precipitazioni sulla città. La temperatura raggiungerà il suo valore massimo di 24°C, mantenendo il clima decisamente gradevole per il periodo. Anche la ventilazione cambierà direzione: nel pomeriggio i venti saranno deboli da Est-Sudest, in linea con il progressivo ingresso di aria più umida dai quadranti orientali.

Sera: nubi in aumento, ma giornata asciutta

In serata la nuvolosità potrà diventare più consistente. È proprio nelle ore serali che le infiltrazioni umide associate al disturbo dell’alta pressione saranno maggiormente percepibili, con una tendenza verso cieli più nuvolosi. Il peggioramento sarà però limitato alla copertura del cielo: non sono attese piogge, e la giornata dovrebbe concludersi senza fenomeni significativi. Il passaggio dalle condizioni più soleggiate del mattino a un cielo maggiormente nuvoloso in serata rappresenterà dunque il principale elemento caratterizzante del 22 settembre.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 23 settembre: cielo più variabile, con nubi sparse e schiarite;

cielo più variabile, con nubi sparse e schiarite; Giovedì 24 settembre: prevalenza di condizioni soleggiate, con un nuovo miglioramento;

prevalenza di condizioni soleggiate, con un nuovo miglioramento; Venerdì 25 settembre: possibile ritorno di una maggiore variabilità, con cielo parzialmente nuvoloso.

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