TORINO – Meteo Torino, venerdì 18 settembre, ancora condizionato dalla coda della circolazione depressionaria che ha interessato il Piemonte. La giornata inizierà infatti con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma il quadro meteorologico è destinato a migliorare gradualmente nel corso delle ore. Il passaggio perturbato sarà quindi soprattutto una caratteristica della prima parte della giornata: con il trascorrere del tempo la nuvolosità tenderà ad attenuarsi e le precipitazioni saranno progressivamente assorbite. Nel complesso sono previsti circa 2 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno relativamente contenute, con una minima di 16°C e una massima di 22°C.

Mattino: cielo molto nuvoloso e deboli piogge

L’avvio di venerdì sarà ancora grigio e nuvoloso sulla città. Le nubi saranno compatte e potranno essere accompagnate da deboli precipitazioni, soprattutto nelle prime ore. La pioggia non dovrebbe comunque assumere carattere particolarmente intenso e il quantitativo previsto sull’intera giornata è contenuto. L’atmosfera rimarrà però umida e poco favorevole al soleggiamento. Le temperature partiranno dai 16°C della minima, mentre i venti saranno deboli da Est. Il contesto rispecchia l’evoluzione prevista sulle pianure occidentali piemontesi, dove la nuvolosità sarà più compatta al mattino e tenderà successivamente a perdere consistenza.

Pomeriggio: le nubi si attenuano e i fenomeni si esauriscono

Il miglioramento diventerà più evidente nel corso del pomeriggio. Dopo il cielo coperto e le deboli piogge della mattinata, è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità, accompagnata dall’assorbimento dei fenomeni. Potranno quindi comparire alcune schiarite, anche se il cielo non diventerà immediatamente sereno. La giornata resterà infatti caratterizzata da una certa variabilità. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, mentre la ventilazione resterà debole da Est.

Sera: precipitazioni terminate e cielo in graduale apertura

Verso sera le condizioni meteorologiche saranno più tranquille. Le precipitazioni saranno ormai in esaurimento, mentre le nubi tenderanno progressivamente a diradarsi. Il miglioramento serale rappresenterà la fase conclusiva del passaggio perturbato, preparando una situazione più favorevole per il fine settimana.

Tendenza meteo Torino

Sabato 19 settembre: giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata ancora variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Domenica 20 settembre: atteso un tempo poco nuvoloso, con condizioni più stabili;

atteso un tempo poco nuvoloso, con condizioni più stabili; Lunedì 21 settembre: la tendenza indica una giornata soleggiata, con un ulteriore miglioramento del quadro meteorologico.

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