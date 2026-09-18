NOVARA – Un uomo di 35 anni, residente in provincia di Novara, è stato individuato e controllato dalla Squadra Mobile nel pomeriggio di giovedì 17 settembre, nell’ambito di un servizio mirato di osservazione e controllo sul territorio.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Novara, gli agenti avevano osservato l’uomo mentre si spostava in diversi punti della città e della provincia, rilevando quelle che gli investigatori hanno ritenuto essere presumibili cessioni di stupefacente.

Il controllo è scattato durante una di queste operazioni. Gli agenti lo avrebbero sorpreso subito dopo la cessione di una dose di cocaina a una acquirente, che è stata a sua volta sanzionata per l’acquisto della sostanza.

La droga nascosta nell’auto

La successiva perquisizione dell’automobile ha permesso, secondo la Questura, di trovare altre dosi già confezionate e pronte per la vendita. In diversi punti del veicolo erano nascoste nove dosi di cocaina e una dose di hashish.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del 35enne, dove gli agenti hanno trovato altra sostanza stupefacente e un bilancino digitale di precisione, ritenuto dagli investigatori compatibile con l’attività di preparazione delle dosi.

Al termine dell’intervento sono state sequestrate complessivamente 10 dosi di cocaina, per un peso di 6,73 grammi, e quattro dosi di hashish, per 4,93 grammi. Sequestrati anche 480 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio, oltre al bilancino di precisione.

Due coltelli trovati nell’auto

Durante la perquisizione dell’autovettura sono stati inoltre trovati due coltelli, entrambi con una lama di 8 centimetri.

Per questo motivo l’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetto atto ad offendere.

L’attività della Squadra Mobile si inserisce nei servizi di controllo finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio novarese.

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