TORINO – Meteo Torino, sabato 19 settembre, all’insegna di una variabilità asciutta, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata e una tendenza a un deciso miglioramento verso sera. Dopo la fase più instabile dei giorni precedenti, il quadro meteorologico sulla città sarà dunque più tranquillo, senza precipitazioni previste. La giornata vedrà il passaggio di una certa quantità di nuvolosità, ma senza fenomeni degni di nota. Nel corso della serata le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a ampi rasserenamenti. Sul fronte termico, Torino raggiungerà una massima di 24°C, mentre la minima si fermerà a 16°C. Lo zero termico sarà a 3912 metri.

Mattino: nubi sparse e schiarite, senza pioggia

La giornata inizierà con un cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra passaggi nuvolosi e momenti più luminosi. Le nubi non saranno tuttavia associate a precipitazioni: per Torino è infatti prevista una giornata completamente asciutta. La situazione sarà quindi molto diversa rispetto alle condizioni più grigie e piovose che hanno interessato il territorio nella fase precedente. Il cielo potrà presentarsi a tratti nuvoloso, ma senza un peggioramento significativo. Le temperature partiranno dai 16°C della minima, mentre i venti saranno deboli da Nord-Nordovest.

Pomeriggio: ancora variabilità, ma il tempo resta stabile

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà variabile. Nubi sparse e schiarite continueranno ad alternarsi sulla città, senza però dar luogo a precipitazioni. La presenza di aperture sempre più ampie contribuirà a rendere il pomeriggio più gradevole, anche grazie all’aumento delle temperature. Il termometro raggiungerà infatti i 24°C, riportando il clima su valori più miti. I venti resteranno deboli, ma cambieranno gradualmente direzione, provenendo nel pomeriggio dai quadranti sud-sudorientali.

Sera: ampi rasserenamenti e cielo più limpido

Il miglioramento più evidente è atteso nelle ore serali. La nuvolosità tenderà infatti a diminuire progressivamente, lasciando spazio a ampi rasserenamenti. La serata dovrebbe quindi presentarsi più stabile e luminosa, segnando l’ingresso in una fase meteorologica decisamente più favorevole rispetto ai giorni precedenti. L’evoluzione sarà particolarmente positiva per chi trascorrerà le ore serali all’aperto, con un cielo destinato a diventare progressivamente meno nuvoloso.

Tendenza meteo Torino

Domenica 20 settembre: tempo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

tempo poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Lunedì 21 settembre: ancora poco nuvoloso, con prevalenza di condizioni asciutte e soleggiate;

ancora poco nuvoloso, con prevalenza di condizioni asciutte e soleggiate; Martedì 22 settembre: possibile aumento della variabilità, con nubi sparse.

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