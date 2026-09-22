TORINO – Il meteo a Torino per mercoledì 23 settembre si annuncia nel complesso stabile e asciutto, con una giornata che vedrà il progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una fase caratterizzata da maggiore presenza di nubi, la pressione è infatti in aumento e favorisce un graduale diradamento della nuvolosità. A Torino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube in più soprattutto nelle prime ore. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno gradevoli, anche se inferiori rispetto ai valori più miti delle precedenti giornate: la massima raggiungerà 22°C, mentre la minima si fermerà a 16°C.

Mattino: qualche nube, poi le prime schiarite

La giornata inizierà con una situazione ancora parzialmente nuvolosa. Sono previste nubi sparse al mattino, alternate comunque a schiarite e senza una copertura compatta e persistente. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà progressivamente a ridursi. L’aumento della pressione atmosferica favorirà infatti un’evoluzione verso condizioni più luminose, con il cielo destinato a diventare sempre più aperto. La temperatura minima sarà di 16°C, mentre i venti soffieranno deboli da Est-Sudest, mantenendo una ventilazione poco significativa.

Pomeriggio: cielo più aperto e 22°C

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare ulteriormente. Le schiarite diventeranno più ampie e il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una presenza di nubi decisamente inferiore rispetto alle prime ore della giornata. La temperatura raggiungerà il valore massimo di 22°C, accompagnata da condizioni atmosferiche asciutte e gradevoli. Anche la ventilazione resterà debole, con correnti dai quadranti Sud-Sudest. Non sono previste precipitazioni sulla città.

Sera: ampi rasserenamenti

Il miglioramento sarà ancora più evidente in serata, quando il progressivo allontanamento della nuvolosità favorirà ampi rasserenamenti. Il cielo dovrebbe quindi presentarsi prevalentemente sereno o poco nuvoloso, segnando una netta evoluzione rispetto alle condizioni più grigie delle prime ore. La giornata si concluderà senza fenomeni e con un quadro atmosferico ormai più stabile.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 24 settembre: è attesa una giornata soleggiata, con condizioni atmosferiche più stabili e un’ampia presenza di cielo sereno;

è attesa una giornata soleggiata, con condizioni atmosferiche più stabili e un’ampia presenza di cielo sereno; Venerdì 25 settembre: tornerà una maggiore variabilità, con cielo parzialmente nuvoloso e alternanza tra nubi e schiarite;

tornerà una maggiore variabilità, con cielo parzialmente nuvoloso e alternanza tra nubi e schiarite; Sabato 26 settembre: la tendenza resta orientata verso condizioni parzialmente nuvolose, senza al momento indicazioni di un deciso peggioramento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese