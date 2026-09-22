Torino, previsioni meteo del 23 settembre 2026
A Torino mercoledì 23 settembre nubi sparse al mattino, poi schiarite e 22°C. Giornata asciutta e senza allerte meteo.
TORINO – Il meteo a Torino per mercoledì 23 settembre si annuncia nel complesso stabile e asciutto, con una giornata che vedrà il progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una fase caratterizzata da maggiore presenza di nubi, la pressione è infatti in aumento e favorisce un graduale diradamento della nuvolosità. A Torino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube in più soprattutto nelle prime ore. Non sono previste precipitazioni e le temperature resteranno gradevoli, anche se inferiori rispetto ai valori più miti delle precedenti giornate: la massima raggiungerà 22°C, mentre la minima si fermerà a 16°C.
Mattino: qualche nube, poi le prime schiarite
La giornata inizierà con una situazione ancora parzialmente nuvolosa. Sono previste nubi sparse al mattino, alternate comunque a schiarite e senza una copertura compatta e persistente. Con il passare delle ore la nuvolosità tenderà progressivamente a ridursi. L’aumento della pressione atmosferica favorirà infatti un’evoluzione verso condizioni più luminose, con il cielo destinato a diventare sempre più aperto. La temperatura minima sarà di 16°C, mentre i venti soffieranno deboli da Est-Sudest, mantenendo una ventilazione poco significativa.
Pomeriggio: cielo più aperto e 22°C
Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare ulteriormente. Le schiarite diventeranno più ampie e il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una presenza di nubi decisamente inferiore rispetto alle prime ore della giornata. La temperatura raggiungerà il valore massimo di 22°C, accompagnata da condizioni atmosferiche asciutte e gradevoli. Anche la ventilazione resterà debole, con correnti dai quadranti Sud-Sudest. Non sono previste precipitazioni sulla città.
Sera: ampi rasserenamenti
Il miglioramento sarà ancora più evidente in serata, quando il progressivo allontanamento della nuvolosità favorirà ampi rasserenamenti. Il cielo dovrebbe quindi presentarsi prevalentemente sereno o poco nuvoloso, segnando una netta evoluzione rispetto alle condizioni più grigie delle prime ore. La giornata si concluderà senza fenomeni e con un quadro atmosferico ormai più stabile.
Tendenza meteo Torino
- Giovedì 24 settembre: è attesa una giornata soleggiata, con condizioni atmosferiche più stabili e un’ampia presenza di cielo sereno;
- Venerdì 25 settembre: tornerà una maggiore variabilità, con cielo parzialmente nuvoloso e alternanza tra nubi e schiarite;
- Sabato 26 settembre: la tendenza resta orientata verso condizioni parzialmente nuvolose, senza al momento indicazioni di un deciso peggioramento.
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