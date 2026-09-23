TORINO – Il meteo a Torino per giovedì 24 settembre si presenta nel complesso stabile e asciutto, con una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi e qualche addensamento in più nelle ore pomeridiane. L’alta pressione continuerà infatti a garantire condizioni favorevoli sul Piemonte, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare localmente con il passare delle ore. Per la città non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 14°C di minima e 24°C di massima, mentre i venti resteranno deboli e cambieranno direzione tra mattino e pomeriggio.

Mattino: cielo poco nuvoloso e aria fresca

La giornata inizierà a Torino con cieli in prevalenza poco nuvolosi e ampie aperture. Qualche nube potrà essere presente, ma senza compromettere il soleggiamento. Le temperature partiranno da una minima di 14°C, rendendo le prime ore della giornata decisamente più fresche rispetto alle ore centrali. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera limpida e asciutta. Non sono previste precipitazioni e il quadro meteorologico resterà stabile.

Pomeriggio: 24°C e qualche addensamento

Nel corso del pomeriggio il cielo tenderà a diventare più variabile. L’aumento della nuvolosità sarà comunque contenuto e lascerà spazio a periodi di sole alternati a qualche addensamento. La temperatura salirà fino a 24°C, riportando condizioni miti e gradevoli nelle ore centrali della giornata. Nonostante la maggiore presenza di nubi, non sono previste piogge. I venti saranno ancora deboli, ma ruoteranno verso Sud-Sudovest, accompagnando l’evoluzione della circolazione atmosferica sul Piemonte.

Sera: qualche nube, ma tempo asciutto

In serata la nuvolosità potrà risultare più presente rispetto alle ore mattutine. Si tratterà tuttavia di addensamenti senza fenomeni, in un contesto che resterà sostanzialmente stabile. Il cielo potrà quindi risultare parzialmente nuvoloso, ma senza l’arrivo di precipitazioni. La giornata si concluderà così in condizioni tranquille, mentre il quadro atmosferico resterà favorevole anche per le ore successive.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 25 settembre: giornata più variabile e nuvolosa, con una maggiore presenza di nubi rispetto a giovedì;

giornata più variabile e nuvolosa, con una maggiore presenza di nubi rispetto a giovedì; Sabato 26 settembre: il cielo dovrebbe tornare poco nuvoloso, con condizioni più stabili;

il cielo dovrebbe tornare poco nuvoloso, con condizioni più stabili; Domenica 27 settembre: attesa una giornata ancora poco nuvolosa, in un contesto generalmente asciutto.

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