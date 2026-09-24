TORINO – A Torino il meteo di venerdì 25 settembre sarà caratterizzato da una maggiore presenza di nuvole rispetto alle giornate precedenti, ma senza un vero peggioramento. Le previsioni indicano infatti nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, in un contesto che resterà asciutto. Non sono previste piogge sulla città e non risultano allerte meteo. Le temperature saranno in calo rispetto ai valori dei giorni precedenti, con una massima di 21°C e una minima di 15°C. Il cambiamento sarà quindi soprattutto legato alla copertura del cielo: l’arrivo di infiltrazioni più umide favorirà una giornata più grigia e variabile, senza però determinare fenomeni precipitativi significativi sulla pianura torinese.

Mattino: nubi sparse e qualche schiarita

La giornata inizierà con cielo variabile, caratterizzato dall’alternanza tra nubi e momenti di maggiore apertura. Rispetto al tempo più luminoso dei giorni precedenti, la presenza nuvolosa sarà più evidente, ma non dovrebbe impedire completamente le schiarite. Il quadro rimarrà quindi dinamico, senza una copertura uniforme e persistente. Le temperature partiranno da una minima di 15°C, con condizioni fresche nelle prime ore ma non particolarmente rigide per la stagione. I venti saranno deboli da Est-Nordest, contribuendo a mantenere una ventilazione contenuta sulla città.

Pomeriggio: nuvolosità più compatta, ma resta asciutto

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità potrebbe risultare localmente più consistente, in particolare per effetto delle infiltrazioni umide che interessano il Piemonte. Anche nei momenti con maggiore copertura, tuttavia, non sono attesi fenomeni degni di nota a Torino. Non sono previste piogge, mentre potranno continuare ad alternarsi brevi schiarite e passaggi nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, mantenendo un clima ancora relativamente mite, seppur meno caldo rispetto alle giornate precedenti. I venti resteranno deboli e proverranno dai quadranti orientali, con una componente da Est nel pomeriggio.

Sera: nuvolosità variabile e prime aperture

Con il passare delle ore serali il cielo potrà mantenersi parzialmente nuvoloso, con la possibilità di qualche schiarita. Non sono previste precipitazioni e la giornata dovrebbe concludersi senza particolari fenomeni. Il quadro atmosferico resterà quindi tranquillo, nonostante una maggiore presenza di nubi rispetto a giovedì. La tendenza regionale indica inoltre una progressiva attenuazione della copertura sulle pianure, soprattutto verso la serata.

Tendenza meteo Torino

Sabato 26 settembre: giornata ancora variabile, con nubi sparse e schiarite alternate;

giornata ancora variabile, con nubi sparse e schiarite alternate; Domenica 27 settembre: il cielo resterà parzialmente nuvoloso, con una presenza irregolare di nubi;

il cielo resterà parzialmente nuvoloso, con una presenza irregolare di nubi; Lunedì 28 settembre: la tendenza conferma condizioni ancora variabili, con nubi sparse alternate ad aperture.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese