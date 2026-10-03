Vercelli, due uomini feriti a coltellate in una rissa davanti a un locale: uno in codice rosso in ospedale

VERCELLI – Due uomini sono rimasti feriti a coltellate nel corso di una violenta rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 ottobre, a Vercelli, nella zona tra viale Rimembranza e via Massaua.

I due feriti hanno entrambi tra i 40 e i 45 anni e sono stati soccorsi dal personale del 118. Uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso, l’altro in codice giallo.

La rissa è scoppiata davanti al bar Tutto Sport. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche il titolare del locale, un uomo di origine cinese, che ha riportato una ferita alla testa. Ferito al volto, con un taglio sulla guancia, anche un cittadino marocchino.

Secondo le prime informazioni raccolte, a dare il via all’aggressione sarebbe stato un uomo di origine romena armato di coltello. La dinamica dell’episodio e i motivi che hanno fatto scattare la lite sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto, oltre ai sanitari con un’ambulanza medicalizzata, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare tutte le persone coinvolte nella rissa.

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