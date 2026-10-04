30enne investito a Trecate: ricoverato in Rianimazione al Maggiore di Novara

TRECATE – È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Novara un uomo di 30 anni investito da un’automobile mentre camminava in via San Cassiano, a Trecate, nel Novarese.

L’investimento è avvenuto questa sera, all’altezza del locale Circolone. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari hanno intubato il 30enne e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento e stanno accertando la posizione del conducente dell’auto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese