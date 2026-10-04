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Scontro tra auto e moto a Villanova Mondovì: 59enne in codice rosso in ospedale

Il motociclista, un uomo di 59 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza medicalizzata all’ospedale di Mondovì in codice rosso

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19 secondi fa

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Ambulanza
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VILLANOVA MONDOVI’ – Uno scontro tra auto e moto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, a Villanova Mondovì.

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Il motociclista, un uomo di 59 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza medicalizzata all’ospedale di Mondovì in codice rosso.

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