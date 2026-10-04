CronacaCuneo
Scontro tra auto e moto a Villanova Mondovì: 59enne in codice rosso in ospedale
Il motociclista, un uomo di 59 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza medicalizzata all’ospedale di Mondovì in codice rosso
VILLANOVA MONDOVI’ – Uno scontro tra auto e moto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre, a Villanova Mondovì.
Il motociclista, un uomo di 59 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza medicalizzata all’ospedale di Mondovì in codice rosso.
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