Muore nella notte Renato Lorenzo Bruno, il motociclista 59enne coinvolto in uno scontro a Villanova Mondovì

MONDOVI’ – È morto nella notte di oggi, lunedì 5 ottobre, Renato Lorenzo Bruno, il motociclista 59enne gravemente ferito in uno scontro con un’auto in via Torino a Villanova Mondovì.

Le sue condizioni erano apparse molto gravi dopo l’impatto con la vettura intorno alle 15 di ieri, davanti al supermercato INS. Sul posto era giunta l’ambulanza medicalizzata che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Montis Regalis di Mondovì.

I medici hanno tentato tutto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto nella notte per la gravità delle ferite riportate.

Oltre ai sanitari sul luogo sono giunti i vigili del fuoco di Mondovì e i carabinieri, che dovranno determinare le responsabilità dello scontro stradale.

Renato Lorenzo Bruno, residente nel quartiere San Paolo a Cuneo, lascia la moglie e i figli. La data delle esequie è ancora da stabilire

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese