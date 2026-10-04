Torino, chiede 100 euro per restituire il cellulare rubato: arrestato per ricettazione e tentata estorsione

TORINO – Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Torino dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione e denunciato per ricettazione, dopo aver cercato di ottenere 100 euro in cambio della restituzione di un cellulare rubato.

La vicenda è iniziata quando una giovane donna si è rivolta alla Polizia dopo aver scoperto che il telefono del padre, rubato il giorno precedente, poteva essere recuperato pagando una somma di denaro. A chiedere i 100 euro per la restituzione erano state persone che avevano il cellulare e che avevano contattato la ragazza.

Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno quindi organizzato un incontro controllato per individuare chi si sarebbe presentato a consegnare il telefono.

L’arresto durante lo scambio

I poliziotti hanno predisposto un appostamento nella zona concordata per l’incontro, tenendo sotto controllo l’area.

Al momento stabilito, il 27enne si è avvicinato alla giovane mostrando il cellulare e aspettando di ricevere i soldi. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi.

Il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, accompagnato alla Casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino.

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