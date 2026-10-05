Donna di 65 anni investita da un pulmino a Mondovì: muore in ospedale

MONDOVI’ – Una donna di 65 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un pulmino mentre attraversava la strada a Mondovì. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre, in via Torino, nei pressi delle strisce pedonali all’altezza della sede Aci.

La donna, residente in città, è stata soccorsa dai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero. Dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Regina Montis Regalis. Le sue condizioni erano gravi e, nonostante i tentativi dei medici, è deceduta poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mondovì e gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Durante i soccorsi e gli accertamenti il traffico in via Torino ha subito forti rallentamenti, con la circolazione temporaneamente regolata a senso unico alternato.

La tragedia arriva a poche ore da un altro grave scontro stradale avvenuto nel territorio monregalese. Nella notte è morto in ospedale un motociclista di 59 anni, rimasto coinvolto domenica 4 ottobre in uno scontro a Villanova Mondovì.

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