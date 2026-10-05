Precipita dal balcone e muore a Torino: stava cercando di rientrare a casa passando da una finestra

TORINO – È morto dopo essere precipitato dal quarto piano del palazzo in cui abitava, in via Fabrizi 107, a Torino. La vittima è un uomo di 30 anni, trovato senza vita nel cortile dello stabile nella mattinata di oggi, lunedì 5 ottobre.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo sarebbe rientrato a casa senza avere con sé le chiavi. Avrebbe quindi iniziato a suonare il campanello, pensando che nell’appartamento ci fosse il fratello minorenne. Quando si sarebbe reso conto di essere rimasto chiuso fuori, avrebbe tentato di raggiungere il balcone passando da una finestra del vano scala.

È a quel punto che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto. La caduta è stata in parte attutita dai fili delle stese presenti sui balconi sottostanti, ma non è bastato a salvarlo.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di corso Regina Margherita e i sanitari. Per il 30enne, però, non c’era più nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia di Stato, con diverse volanti e la squadra scientifica, che ha effettuato i rilievi. Tutte le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori, anche se l’ipotesi al momento è quella di una tragica caduta accidentale.

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