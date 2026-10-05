Traversella, trovati resti umani in alta Valchiusella: potrebbe essere l’escursionista svizzero scomparso

TRAVERSELLA – Potrebbero appartenere all’escursionista svizzero scomparso a fine giugno i resti umani recuperati questa mattina in una zona impervia dell’alta Valchiusella, nel territorio di Traversella.

Il ritrovamento è stato effettuato dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, intervenuto anche con un elicottero per raggiungere l’area particolarmente difficile da percorrere. Oltre ai resti sono stati recuperati alcuni indumenti.

Il materiale è stato trasferito alla Medicina legale e messo a disposizione della Procura di Ivrea, che dovrà ora effettuare gli accertamenti necessari per identificare i resti.

Tra le ipotesi c’è che possano appartenere a Jurg Muller, alpinista svizzero di 64 anni scomparso il 23 giugno scorso proprio nella zona della Valchiusella. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme sull’identità e saranno gli esami medico-legali a stabilire se si tratta effettivamente dell’uomo.

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