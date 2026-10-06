Torino, aggredisce un passante e lo stringe al collo per rapinarlo: arrestato dalla Polizia

TORINO – L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 1° ottobre a Torino, all’altezza di via Chiesa della Salute, nel quartiere Borgo Vittoria. Un agente del Comando territoriale Madonna di Campagna, ha notato mentre era alla guida una colluttazione in corso lungo la carreggiata, con un uomo di corporatura robusta che bloccava un passante cingendogli il braccio attorno al collo e colpendolo con violenza.

L’operatore ha immediatamente allertato la centrale operativa prima di scendere dal veicolo per interrompere l’aggressione, supportato nell’azione da una guardia giurata di passaggio. Diviso dalla vittima, il malvivente ha cercato di fuggire a piedi per le vie limitrofe, ma è stato rapidamente intercettato e bloccato dalle pattuglie del Reparto Radiomobile, del Comando Aurora e del Reparto Operativo Speciale giunte a sirene spiegate.

La vittima, medicata sul posto per le percosse subite, ha riferito di essere stata avvicinata dall’individuo con continue e insistenti richieste di denaro, degenerate nell’assalto fisico al momento del rifiuto. L’aggressore è stato trasferito negli uffici del comando e successivamente associato al carcere Lorusso e Cutugno con l’accusa di tentata rapina.

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