Tumori della pelle, a Torino tre melanomi scoperti durante lo screening della Croce Rossa

TORINO – Tre melanomi maligni e due carcinomi squamocellulari sono stati scoperti durante la giornata di screening gratuito per la prevenzione dei tumori della pelle organizzata dalla Croce Rossa Italiana a Torino lo scorso 4 luglio. In totale sono state visitate 139 persone.

Durante i controlli sono stati individuati anche alcuni carcinomi basocellulari. Alle persone che hanno ricevuto una diagnosi sono stati consegnati i referti ed è stato consigliato di rivolgersi quanto prima al proprio medico di famiglia. Altre dieci persone, invece, sono state invitate a sottoporsi a una mappatura dei nei in epiluminescenza, a scopo preventivo.

I risultati della campagna “Itinerari della Salute” sono stati illustrati in Quarta Commissione, presieduta da Davide Zappalà, dai rappresentanti della Croce Rossa-Comitato di Torino e dalla dottoressa Virginia Caliendo, responsabile della Chirurgia oncologica dermatologica della Città della Salute. È stata proprio Caliendo a effettuare le visite durante la giornata di prevenzione.

“Rispetto allo scorso anno, la popolazione che si è sottoposta allo screening è aumentata del 40 per cento – hanno spiegato i referenti della campagna – ma la percezione è che continui ad esserci scarsa sensibilità sui tumori della pelle, che sono invece in rapida crescita, e sugli stili di vita da seguire per prevenirli”.

Un problema particolarmente rilevante a Torino e provincia, dove, secondo i dati illustrati in Commissione, l’incidenza dei tumori cutanei è di 19 casi ogni 100 mila persone all’anno, contro i 12 casi registrati nel resto d’Italia. “Di questi 500 sono melanomi con caratteristiche invasive, mentre una quota maggiore sono melanomi ma con minore aggressività”, hanno spiegato gli esperti.

Per questo, è stato sottolineato, sarebbe importante rafforzare la presenza della Croce Rossa sul territorio, con iniziative capaci di raggiungere sempre più persone e sensibilizzarle sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

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